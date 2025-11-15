

（写真：筆者提供）

【写真】コツを押さえたプレゼント選びの例

11月22日の「いい夫婦の日」は、“いい夫婦”の語呂にちなんで制定された記念日。夫婦やパートナーが感謝を伝え合い、関係を見つめ直すきっかけとなる日です。秋は結婚や入籍が多いシーズンでもあり、この日を特別に感じる人も少なくありません。



そんな「いい夫婦の日」は、夫婦間の贈り物にとどまらず、両親の結婚記念日や上司夫婦への感謝、友人夫婦への結婚・引っ越し祝いなど、“夫婦という単位”を思い浮かべてギフトを選ぶ絶好の機会です。

ここでは、パートナーや親交のある夫婦に贈りたい……夫婦の語らいの機会を作り距離を縮める“上質なもの”をご紹介します。オンラインで全国どこからでも購入可能なので、ぜひご活用ください。

夫婦に向けたプレゼント選びのコツ

「いい夫婦の日」をはじめ、夫婦に向けて贈り物を選ぶ機会は意外と多いもの。そこで、大切なのは「二人の時間をどう楽しむか」に目を向けた視点です。ここでは、 “共有”というエッセンスにフォーカスしながら、夫婦へのプレゼント選びのコツを3つご紹介します。

◎夫婦で共有できる「時間」や「趣味」に寄り添う

夫婦の絆を深めるのは、特別な瞬間だけでなく、何気ない日常の積み重ね。共通の趣味や週末のひとときを充実させるアイテムは、二人に新しいスパイスをもたらします。お酒やアート、アウトドアなどの共通体験をサポートするプレゼントなら、贈られた瞬間だけでなく、使うたびに贈り主の気持ちを思い出させてくれるでしょう。

◎生活を少し豊かにする「実用性＋ペア感」

毎日使える実用品も、夫婦に向けたプレゼントとして人気があります。例えば、おそろいのグラスやタオルのように“ペア感”を意識することで、暮らしに温もりある統一感が生まれます。日常的に役立つ実用性と、二人の結びつきを象徴するデザイン性。その両方を満たすプレゼントは、夫婦の心地よい生活を支える要となります。

◎「食」を通じた共有体験を贈る

食卓を囲むひと時は、夫婦にとってかけがえのないコミュニケーションの場。上質なグルメやこだわりの食材、調理のひと手間を楽しめるセットなどは、二人に食を通じて「共有する喜び」を届けます。料理や食べる時間そのものが特別な思い出となり、ギフトシーンの余韻を長く残してくれるはずです。

上司夫婦に贈る「洗練されたシャンパン＆フラワー」

目上の方へのギフトは、確かな品質と品格が求められます。完全受注のオーダーメイドのフラワーギフトを提案する花屋、サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーターの「シャンパンボックス」は、まさにその条件を満たす一品。

シャンパンとフラワーアレンジメントを組み合わせたギフトは、お酒を嗜む男性にも花を愛でる女性にも喜ばれ、夫婦それぞれの好みに寄り添えることが魅力です。



左：シャンパンボックススモール￥9,460（税込）、右：シャンパンボックスラージ￥20,020（写真：サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター）

ボックスには季節の花々があしらわれ、フレッシュな生花ならではの瑞々しい香りや色合いが空間を華やかに彩ります。色鮮やかな花の存在感と植物の生命力が、日常をホテルライクなラグジュアリー空間へと変えてくれるでしょう。

さらに、一つひとつオーダーメイドで仕立てられるため、唯一無二の特別感を届けられることも大きな魅力。上司夫婦へのお礼やお祝いとして、自信を持って選べる上質なギフトです。





一つひとつオーダーメイドで仕立てられるため唯一無二の特別感がある（写真：サンジョルディ フラワーズ ザ・デコレーター）

友人夫婦に贈る「おそろいを楽しむ伝統工芸グラス」

石川県の伝統的工芸品である九谷焼製品を製造・販売する企業、清峰堂の「九谷和グラス」は、九谷焼と江戸硝子という二つの伝統工芸を融合させた逸品。九谷焼の温もりある重厚感と江戸硝子の透明感が調和し、夫婦の食卓や晩酌シーンに自然な華やぎを添えます。ビールやワインなど幅広い飲み物に対応する豊富なラインナップから、相手の嗜好品に合ったデザインを選べることも魅力です。



九谷焼と江戸硝子という二つの伝統工芸を融合させた逸品、清峰堂の「九谷和グラス」（写真：清峰堂）

なかでもおすすめは「馬上グラス」白粒鉄仙・青粒鉄仙のペア。白と青の繊細な文様に金彩が映え、食卓を上品に彩ります。冷酒グラスとしてはもちろん、珍味や前菜を盛る小鉢としても使える汎用性の高さがポイント。

グラスはすでに持っている人が多いからこそ、器としても活躍するデザインは重宝されます。おそろいを楽しみながら、それぞれの時間も大切にできるペアグラスは、結婚祝いや新居祝いにもふさわしいギフトとなり、一生モノの愛用品となるでしょう。



左：馬上グラス（斜）白粒鉄仙￥7,700（税込）、右：馬上グラス（斜）青粒鉄仙￥7,700（税込）（写真：清峰堂）

夫婦間で贈り合いたい「絆を具現化する腕時計」

記念日や特別な節目に、夫婦で贈り合いたいのがオーダー腕時計専門ブランド、ルノータスの「カスタムオーダー腕時計」。外装ケースや文字盤、秒針など6つのパーツを自由に組み合わせることで、唯一無二の一本を仕立てられるカスタマイズ性が特徴です。

お互いの好みを思い出しながら選ぶ時間そのものが、ギフトの一部となります。オンライン上でカスタム体験ができ、自宅にいながらゆっくり記念品づくりを楽しめる気軽さも◎。



ルノータスのカスタムオーダー腕時計（写真：ルノータス）

腕時計のパーツをおそろいにしたり、裏蓋にメッセージや日付を刻印したりすることで、さりげなく“夫婦の絆”を感じられるデザインに仕上げることも可能。奈良の自社工房で職人が一本ずつ丁寧に組み立てながらも、価格は2万円台からと手が届きやすいことに驚きます。

有償でのパーツ交換サービスもあり、好みや流行に合わせて長く愛用できる点も大きな魅力。毎日身につけるものだからこそ、安心感が宿る二人だけのアイテムとなるでしょう。



奥：ルノータス クラシック40 クォーツ＆オートマチック\29,700〜、手前：スタンダードクォーツスリム36 オーダーモデル\24,200〜（写真：ルノータス）

両親夫婦に贈りたい「心和むあったかグルメ」

京都の料亭が手がけるおもたせブランド 紫野和久傳（むらさきのわくでん）から届くのは、冬のごちそうを詰め込んだ「ふぐと黒豆の炊き込みご飯」。

生姜醤油で香ばしく炙ったふぐの身に、骨から取った滋味深い出汁を合わせ、ふっくらとした黒豆や壬生菜の塩気がうまみをさらに引き立てます。鉄皮のこりこりとした食感も楽しく、炊き立てを二人でほおばれば、心まで温まるような幸せな時間に。出汁取りや素材の下ごしらえなど、料亭ならではの丁寧な仕事が息づいており、自宅にいながら上質な味わいを堪能できます。



ふぐと黒豆の炊き込みご飯￥12,960円（税込）／お届け期間11月18日 〜 1月下旬／要冷蔵／消費期限3日間（製造日を含む）（写真：紫野和久傳）

季節を映す繊細な美味しさと洗練された佇まいは、目上の方にも安心して贈れる逸品。外出よりも家でゆったりと過ごすことが多い両親や、美食を楽しむことが好きなお二人にぴったりのハートフルギフトです。温かな炊き込みご飯を囲む時間そのものが、心に刻まれる体験となるでしょう。



自宅にいながら上質な味わいを堪能できるのが魅力（写真：紫野和久傳）

夫婦で楽しむ「心身を癒やすリラックスアイテム」

旅行が好きな夫婦や、家で過ごす時間を大切にしたい夫婦にぴったりなのが、日本古来の養生法「湯治」をコンセプトにしたライフスタイルブランド、HAAの入浴剤。「別府湯の花」由来の天然成分を配合した本格志向の使用感がリラックスタイムを格上げします。とろりと白濁した湯は肌あたりが柔らかく、心身を優しく包み込み、本格的な寒さを迎える季節に最適です。



HAA for bath 日々 （10個）ギフトボックス\5,280（税込）（写真：HAA）

入浴剤の包み紙には“深呼吸をさそう”エッセイがつづられていて、入浴のひとときにちょっとした楽しみを添えることも特徴です。夫婦で心と体の安らぎを共有でき、結婚祝いや引っ越し祝いとしても喜ばれます。忙しい日々の中で、手軽に温泉旅館さながらのバスタイムを楽しめるHAAの入浴剤は、夫婦で互いを労う時間をさらに豊かにしてくれ、年末年始のご挨拶にもふさわしい一品です。



入浴剤の包み紙につづられている“深呼吸をさそう”エッセイもちょっとした楽しみになる（写真：HAA）

忙しい日々を過ごしていると、意識せずには日頃の感謝の気持ちを伝え忘れてしまいがちです。だからこそ、「いい夫婦の日」は、互いへの思いやりを言葉やギフトで伝える絶好の機会。上質なアイテムや体験、味わいを通して、夫婦の時間をより豊かに彩る贈り物を選び、日常の中で感謝の気持ちを形にしてみてはいかがでしょう。

（河野 ひろこ ： ギフトコンシェルジュ／ライター）