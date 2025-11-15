16日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、連日ワイドショーを賑わせ、離婚と裁判を経験し、人生のどん底を味わった俳優・62歳の川粼麻世さんが登場！

©️ABCテレビ

華やかな芸能人生のスタートから 、離婚と裁判、芸能界においてはハニートラップを仕掛けられ、女性不振になっていた川粼さんに運命の出会いが訪れたのは13年前。母親とダイニングバーを経営していた花音さんは、お客さんから、知人である麻世さんの舞台があると誘われる。花音さんは当初、麻世さんに対し、ワイドショーの報道からお騒がせ男という印象を持っていたというが、その舞台の主演が花音さんが好きなGACKTさんであると知り、行くことに…。しかし、その後あることが、二人の関係を大きく進展させる。

©️ABCテレビ

今回の『新婚さんいらっしゃい！』では、川粼麻世さんの母・まさこさんも登場する。まさこさんは、大阪・枚方市で喫茶店を営んでいるということで、スタッフが訪ねると、颯爽と自転車で登場! なんと御年90歳になった今でも自転車を乗りこなし、お店に出勤・近所でお買い物をするのだそう。

©️ABCテレビ

現役で、喫茶店を営むまさこさんの90歳とは思えない凛とした美しさにスタジオのMC藤井隆と井上咲楽も驚愕する！！

©️ABCテレビ

ABCテレビ『新婚さんいらっしゃい！』は、毎週日曜ひる12時55分放送。川粼麻世さんSPは16日（日）放送。TVerでも無料配信。