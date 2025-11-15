「有力馬次走報」（１４日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◆アイビーＳを制したアンドゥーリル（牡２歳、栗東・中内田）は、ホープフルＳ（１２月２７日・中山、芝２０００メートル）を目指す方針。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。

◆萩Ｓを制したバドリナート（牡２歳、栗東・松永幹）もホープフルＳを目標に調整する。アイビーＳを熱発で回避したＧ１４勝馬クロノジェネシスの初子ベレシート（牡２歳、栗東・斉藤崇）は、エリカ賞（１２月１３日・阪神、芝２０００メートル）で２勝目を狙う。ともに所属しているサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。

◆天皇賞・秋１２着のコスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士）はジャパンＣ（３０日・東京、芝２４００メートル）へ。所属するコスモオーナーズがホームページで発表。

◆ファンタジーＳを制したフェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位）の左前脚球節部に小さな骨片が見つかったと所属する社台グループオーナーズがホームページで発表。来週、トレセンの診療所でＭＲＩ検査を受ける。