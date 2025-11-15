

新海誠さんや油井亀美也さんなどが卒業生に名を連ねる野沢北高校（写真：野沢北高校提供）

【写真】通学区の変更で志願者の動向に影響が出る中、特色を出すために理数科クラスを新設。2020年度、県から「スーパー探究校」に指定

脚本家、アニメーション映画監督の新海誠さん、LINEヤフー社長の出澤剛さんなど、現代社会のブームを作る人を輩出してきた長野県野沢北高校。今年、自身最後だと語る宇宙での任務に向けて出発した油井亀美也さんも、実はこの高校の出身です。長野県の探究学習を牽引する高校としても知られるようになった同校の学びの秘密を探ってみました。

「やりたい」ことを後押しする文化があった

長野県東部に広がる佐久市にある長野県野沢北高校。同市をはじめ、隣接する小諸市などからも入学者のある高校です。1901（明治34）年に上田中学の分校として開校したのが始まりで、すでに120年以上の歴史を誇る地域の伝統校です。

入学した生徒のほとんどが大学進学を目指すいわゆる進学校ではあるものの、東大の実績という意味では地域トップ校とまではいきません。しかし、卒業生が示すように、社会に出てから存在感を放つ人が多くいます。自身も同校出身と話す柳沢敬校長に話を聞くと、昔から、生徒が「やりたい」と思ったことを後押しする文化が学校全体にあったといいます。

「自分たちが生徒だったころは、ざっくりとですが、学年300人中100人が国公立、100人が私立大学、100人が浪人するというような学校でした。ここは田舎ですから、都会のように、近くに大学がいくつもあるという地域ではありません。大学に進学する場合は卒業したら実家を離れて進学する生徒がほとんどです。そういう背景もあって、生徒がさまざまなことに自由にチャレンジできるよう、後押ししてくれていたのだと思います」（柳沢校長）

特色を出す必要に迫られた「通学区の変更」

長野県では県内の公立高校を12学区に分け、受験できる高校をエリア別に指定していた時期がありました。この制度が見直され、より広い範囲の地域から高校を受験できるようになると、次第に野沢北高校の志願者に影響が出てきました。

「本校は、ほかの進学校に比べて交通の便が悪いというデメリットがありました。最寄り駅のJR小海線の中込駅からは徒歩25分はかかります。それもあってか、駅からの通学が便利な進学校に生徒が流れてしまう傾向がありました」（柳沢校長）



通学区の変更で志願者の動向に影響が出る中、学校は特色を出すために理数科クラスを新設した（写真：野沢北高校提供）

進学実績も良い状態が続いていただけに、「学校の強みを生かしたい」という思いが、当時の教員の中に生まれていました。そんな中、持ち上がったのが、理数科クラスの新設でした。

「できたのは今から30年ほど前になります。難関大学進学を目指す理数科は人気となり、志願者が多い状況が続きました」（柳沢校長）

理数科では、当初から「課題研究」という科学的な探究を実施していたといいます。一方で、当時はまだ、難関大学を目指すための教育に重きが置かれていた普通科に変化が訪れたのは10年ほど前のことです。

「理数科人気もあり、普通科も難関校を目指す生徒も多く来てくれる状態でしたが、今後の少子化を考えた時に、交通の利便性の悪さなどのデメリットを考えると、従来の難関大を目指す教育だけで、生徒に選ばれる高校として存続できるかという不安が教員の中にもあったようです。ですから、職員研修などでも侃々諤々と議論を積み重ねたと聞いています」（柳沢校長）

うちの生徒につけさせたい力はどんな力なのか……。教員同士が哲学的な対話を何度も繰り返す中で導かれたのが「長い人生を見据え、粘り強い人間を育てる」ということでした。

「大学入試に粘り強く取り組むこともそうですが、その先の大学や社会に出てから花開くような人、答えのないことにも粘り強く取り組める人を育てたいという話になり、今の本校の教育の土台がつくられました」（柳沢校長）

こうして、大学受験をゴールとせずに、その先にある未来に向けての力をつけるカリキュラムが作られていきます。

教員側の探究に対する負担感をつくらない

普通科でも探究的な学びを始めるに際して、同校の教員らは京都市立堀川高校を視察に行きました。

堀川高校といえば、今や探究学習の元祖として全国的に知られる高校です。堀川高校が行う先進的な取り組みを参考にしようと考えていたのですが、何度か足を運ぶ中、教員たちは両校の置かれている環境が大きく異なることに気づきました。

堀川高校は京都市立の学校で、自治体としての規模が違います。また、周辺に研究機関や大学が多く、連携先を見つけやすい地域でもありました。これに対し野沢北高校は、地方の小さな地域にあり、連携できる大学や研究機関は限られています。

堀川高校の探究は参考にはできるものの、そのまま取り入れることは難しく、野沢北高校独自の探究スタイルを考える必要がありました。そこで思いついたのが、同窓会との連携です。野沢北高校の同窓会は、毎年、卒業30年と50年の学年が集まり周年大同窓会を開催、在校生支援のための寄付金を約300万円集め、学校を支援していました。

寄付金は、現在も生徒たちの海外研修や探究活動など、さまざまな取り組みをバックアップしています。同窓会に探究活動支援の協力を呼びかけると、快く引き受けてくれました。さらに、地域の企業や自治体にも声をかけ、これらを外部サポーターとして組織化、必要に応じて生徒たちの探究活動に関わってもらえる体制を整えていきました。

2020年度には、長野県が高校を対象に実施した「未来の学校」構築事業に応募し、「卓越した探究的な学びを推進する学校（スーパー探究校）」の指定を受けます。これをきっかけに、大学・研究機関、佐久市内の病院や企業との連携も加速することになります。



同窓会が外部サポーターとして生徒の探究活動を支えている。2020年度、県から「スーパー探究校」に指定（写真：野沢北高校提供）



普通科探究発表会の様子（写真：野沢北高校提供）

教員側の意識変革も欠かせない

探究活動を進めるためには、生徒を支援する教員側の意識変革も欠かせませんでした。探究活動では、教員が「教える」のではなく「伴走する」姿勢へとシフトする必要がありました。生徒自身が興味を持ったテーマを尊重し、自発的な学びを促さなければ活発な探究は生まれないからです。また、教員の探究学習に対する負担感を増やさないことも重要でした。

「探究学習というと、これまでの学習に『プラスアルファ』でやらなくてはいけないものと捉える先生も多い。しかし、探究学習は既存の学びやさまざまな活動と統合的に結びつけることが大事だと思っていて、本校ではそこを重視しています」（柳沢校長）

特定の教員に負担が集中することがないように、探究は基本的には担任ではなく、副担任を中心に進め、全職員で関わる体制を整えています。週1回、教室で行われるロングホームルームの時間、副担任たちは別室で集まり次回探究の打ち合わせを行うことに。

また、探究の野沢北オリジナルテキストは、生徒と職員がクラウド上で共有。授業用のレジュメは副担任が作成するようにし、できるだけ特定の教員に負担が集中しないシステムを構築しました。

部活動も「探究」に

現在、同校には1学年200人（普通科160人、理数科40人）が通っています。同校の生徒たちは入学したての4月には、探究学習に向けてのガイダンスを受けます。

そして、5月から1月にかけて「探究基礎」の授業を受け、その後「探究」移行、学年をまたいで2年次の9月に中間発表、その後12月まで継続的に活動を進めて探究発表会を開催、3年次の個人研究、論文作成につなぎます。

この10年で蓄積した教員たちの知見は、今でもオリジナルテキストのブラッシュアップという形で進化しています。こうして進めてきた探究学習、授業として行うのは週に1コマだけですが、探究は授業の中だけで終わるものではありません。見つけた学びの種は頭の中に常にあるので、部活動さえも探究的な学びにつながることがあるのです。

＜野沢北高校の普通科探究学習＞

〇週1コマ（原則月曜日7限目）で実施

〇1年生：探究基礎（5月〜1月）→本格探究（2月〜）

〇2年生：探究活動を継続、12月に発表会

〇3年生：論文作成

陸上部で競歩に取り組むある生徒は、人体動作向けマイクロセンサー技術を使った製品などを開発する地元のベンチャー企業、マイクロストーン社と共同で、自身の歩き方を科学的に分析することに。3台のカメラを使用し、歩行フォームを徹底的に研究した結果、最適な歩行方法を見いだし、競技力を大幅に向上させることに成功、北信越ブロック新人大会で優勝、北信越の代表選手となり見事インターハイ出場を果たしました。

「この企業の開発部長が本校の卒業生だったことがきっかけで、この共同研究が実現しました。後輩たちもこの研究をさらに発展させようと意欲的に取り組んでいます」（柳沢校長）



陸上部で競歩に取り組む生徒は、地元ベンチャーと共同で歩行フォームを徹底的に研究。北信越ブロック新人大会で優勝、インターハイ出場を果たした（写真：野沢北高校提供）

生徒一人ひとりの興味と情熱を尊重し、伴走する教育を目指し、自分たちに合ったやり方を模索しながら作り出してきた探究学習。大学や研究機関が少ない地方の学校でも、創意工夫次第で豊かな学びを実現できることを示すモデルケースといえるでしょう。

（宮本 さおり ： フリーランス記者）