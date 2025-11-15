日本の精神科医療を変えたといわれる男性が岡山市にいます。

【写真を見る】「閉鎖病棟じゃから鍵に対して従順になっとるだけで」患者の言葉をきっかけに鍵をかけない病棟へ 「一人ひとりに向き合う」精神科医・山本昌知さん（89）

89歳になった今も、悩みを抱える人たちと対話を続ける山本昌知さんです。その集大成といえる研修会が行われ、山本さんを慕う人たちが集まりました。

（精神科医 山本昌知さん）

「今日一日。自分の普通を探してみるという、そういう一日になったらいいがなと思っております。社会の普通というものに一生懸命気を使って生きておりますから一年のうち一日くらいは自分のことを大事にした行動ができたらいいんじゃないかなということでこういう会を催しました。宜しくお願いします」

当事者と家族、医療従事者、ボランティアが一泊二日で研修

山本昌知さんは、精神科の医療を、病院主体から、地域で患者を支える医療へと変えた功績が評価され、去年、地域社会の発展に貢献した人に贈られる三木記念賞を受賞しました。

研修会は一泊二日の泊まり込みで行われ、受療者と家族、医療従事者、ボランティアのスタッフ、65人が集まりました。一年前に初開催され、今回が3回目。式次第は無く、皆、自由に振る舞うのがしきたりです。山本さんも、求められるまま、カウンセリングやアドバイスに応じます。

引きこもりの傾向がある身内との接し方についての相談には…

（山本昌知さん）

「（人生の成功者）になりたいじゃろ、それぞれが。そのためにはね、必要なのは”好きなこと”とかな。



B型事業所に行くんでも、どこに行くんでも、これ（好きなこと）に出会う為に行くんじゃ。ここをはっきりせにゃあな、しとかにゃあ行く意味がねえ」



（女性）

「ああ、そう。行く意味が感じられないんだと思う」



（山本さん）

「社会に出え出え、言うてもな、出れんで」



（女性）

「そうですねえ」



（山本さん）

「もう一回な、これ（好きなこと）を一緒に探して欲しい」



（女性）

「なるほど」

「閉鎖病棟じゃから その鍵に対して従順になっとるだけで」

山本さんは岡山大学医学部出身です。精神科医としての原点は、三十代半ばの三年間を過ごした広島県尾道市にあります。

手におえない患者を鎮めるためであれば電気ショックなどの手荒な措置も容認されていた時代。



しかし、山本さんの前では患者たちは従順で、良好な関係が築けているものと、山本さんは思っていました。ところが・・・

（山本さん）

「僕が回診しようりましたらね、ある患者さんが立ってね、僕をバーンと殴ったんですわ。『ええかげんにせえ』言うてから殴られて。『お前が鍵を持っとるからね、閉鎖病棟じゃから。その鍵に対して従順になっとるだけで。（お前には）何もありゃせんのじゃ！』と言ってね、僕に忠告してくれたんです」

衝撃を受けた山本さんは、患者にある提案をしました。病棟から鍵を取り払う。ただし問題行動が起きたら、また鍵をかける。一年間、守り続けることが出来たら病棟を完全に開放しよう。これに職員が反発しました。

鍵をなくしたらどうなった？

（当時の看護師）

「私らはもう、そんなことをしたら患者さんみんな家に帰ったり外に出てしまうと。門を開けるんじゃから。だけど先生は患者さんを信じて開けちゃったね。そしたら、無いんですよ（患者の無断外出が）。全く無かったんじゃないけど私らが想像した程の数字じゃないんですよ」

病棟から鍵は取り払われました。しかし、ある日、重度の精神疾患がある男性患者の行方が分からなくなりました。幸い、男性は生まれ故郷の因島で見つかりました。一人で、墓参りに帰っていたのです。



（山本先生の回想）

「（意志の）疎通が全く無い、荒廃してしまった（人という）位置づけで見とったんですが、実際は『ちゃんと墓参りもしたい』と、とりあえずフェリーに乗って因島に行かにゃいけんわけだし、それはちょっと僕にとって衝撃だったですな」



その後、山本さんは、岡山県精神衛生センターの所長を25年間つとめ、退任後も、患者と対話を続けて来ました。尾道での経験から、患者を患者として見るのではなく、一人の人間同士、対等に向き合い、解決の糸口を探ってきました。

「絵画療法」で山本さんそっくりの絵

（参加した女性）

「かわいい（絵）。私、こういうの好きです」

山本さんの奨めで絵を描いている金田浩さんです。金田さんは、就職先で受けたパワハラが原因で心を病み、20年前からカウンセリングを受けて来ましたがなかなか回復しませんでした。



きっかけは、金田さんが中学時代に描いた絵でした。今も、絵を描く意欲が眠っているのではないか。閃いたのが、表現活動でストレスを発散する絵画療法でした。絵を描いたときの気持ちも書くよう奨めています。

（金田さん）

「（山本）先生をイメージして描いたわけじゃないんですよ。でも、先生みたいになっちゃったんですよ」

（金田さんの絵と文章を受け取った山本さん）

文章（一生懸命働く中年の星を描いた。欲しい物もガマンしてがんばるお父さん！筋肉のガッツポーズ。温かく家族を見守る一家の大黒柱！山本先生ではない！）



（記者）

「見た方が皆さん、山本先生にそっくりだって」

（山本さん）

「（笑）じゃあないぞって、あんた、なあ。はははは。ええなあ文章が。お父さんのな」



（金田さん）

「お父さんでも一般のお父さんいうんか、世の中のお父さんいう感じの」

（金田さん）

「自分でも、これ山本先生じゃなと思うようなのが出来たからびっくりしとんです。（絵が）それこそ張りになって、これからもまた続けて行こうと思います」

「自然な流れの中で用意した言葉じゃない言葉が出る」

研修会には精神科医も参加しています。京都で開業している高ういりゃんさん。山本さんの背中を追う一人です。

（高ういりゃんさん）

「どうしても診察室で一対一だと、お互いなんとなくかしこまるんですけど、こういう場でゆっくり話すというのが、自然な流れの中で自分の用意した言葉じゃない何か言葉が出て来るなって感じで。それを普段の診療も5分、10分ですけど、そういう風に感じたエッセンスだけでもフィードバックしていけたらなと思いますね」



研修会は回を重ねるごとに、参加者が、お互いに内面をさらけ出せる場になってきました。



（山本昌知さん）

「本来なら、そう、参加者が中心になって言いたいこと、聞きたいこと、学びたいことを表現していただけたら目的は達成すると思って、去年より1ミリか2ミリか進歩したんかもしれませんな」

（山本さん）

「また来年、あるかどうか分かりませんが、お会いできたらと思います。宜しくお願いします。ありがとうございました」



日本の精神科医療の行く先を、山本さんは照らしています。