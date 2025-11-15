内田篤人がガーナ戦で躍動した24歳MFを称賛「非常に良かった」。ハイレベルな中盤のポジション争いにも言及「今後も続くと思います」
元日本代表DFの内田篤人氏が、テレビ朝日系列の「報道ステーション」に出演。11月14日に行なわれた日本代表対ガーナ代表の一戦を振り返った。
日本が２−０で勝利したゲームで、印象に残った選手を問われた内田氏は「ボランチの佐野海舟選手です」と即答。南野拓実の先制点をアシストした24歳MFをこう称賛した。
「非常に良かったです。先制点は佐野選手がガーナの選手から即座にボールを奪ったことで生まれました。相手がブロックを引いている状況で、積極的にロングシュートを狙う姿勢も良かったと思います」
さらに、３−４−２−１システムの中盤のポジション争いにも言及した。
「今日、佐野選手と組んだのは田中碧選手、そして後半途中から入ったのは藤田譲瑠チマ選手でした。守備的な佐野選手に対して、この２人はボールを捌いて、攻撃に出ていく選手です。
このポジション（中盤）には他にも、遠藤航選手や鎌田大地選手、守田英正選手がいます。ガーナ戦で（佐野と田中、佐野と藤田の組み合わせを）試せたことで、戦力の底上げができました。レベルの高い中盤の争いは今後も続くと思います」
18日に控える国立競技場でのボリビア代表戦では、中盤で誰が起用されるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のガーナ出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 難敵撃破に大貢献した３人に７点台の高評価！MOMは驚異的なデュエルの強さを発揮したボランチ
