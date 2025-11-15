◇明治神宮野球大会 大学の部1回戦 立命大4―0東農大北海道オホーツク（2025年11月14日 神宮）

開幕し、高校と大学の部の1回戦が2試合ずつ行われた。大学の部では、立命大が東農大北海道オホーツクを4―0で下して2015年以来10年ぶりの初戦突破。来秋ドラフト候補の最速151キロ左腕・有馬伽久（がく＝3年）が、大会新記録の10者連続三振を挙げるなど4回完全投球でチームの勝利に貢献した。佛教大は日本文理大に7回コールド勝ち。高校の部では英明（香川）が帝京長岡（新潟）に完勝した。

立命大の有馬が得意とするスライダーは、全国レベルの打者でもバットにすら当てられない。3―0の6回で訪れた救援登板。「自分でも驚くぐらい腕が振れた」と飛ばした。

計12球投じたスライダーのうち、バットに当たったのはファウル1球のみ。先頭打者から9回先頭まで10者連続三振を記録し、その結果球の内訳はスライダーが9つを占めた。この魔球により、72年関大・山口高志（元阪急）が保持していた大会記録「8連続」を更新。「同じ関西学生野球のレジェンドなので…」と樹立した記録の偉大さに恐縮した。

今秋リーグ戦では防御率3・40と不振に陥っていた。OBたちは心配し、この日の試合前にはヤクルト元監督の古田敦也氏やDeNA・東らから激励を受けた。愛工大名電（愛知）の先輩でもある左腕からは「期待してるよ」と声をかけられ、「東さんの前でいい投球したいと思った」と力に変えた。記録的な奪三振ショーで、OBたちの度肝も抜いた。（河合 洋介）

◇有馬 伽久（ありま・がく）2004年（平16）7月29日生まれ、奈良県田原本町出身の21歳。小1から平野パイレーツで野球を始め、中学は田原本町中の軟式野球部に所属。愛工大名電（愛知）では1年夏から背番号19でベンチ入りし、2年秋から背番号1。甲子園には2年夏、3年夏と2度出場。立命大では1年春からリーグ戦に登板し、3年春に最優秀投手を受賞。50メートル走6秒3。左投げ左打ち。