日経225先物：15日夜間取引終値＝90円高、5万420円
15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の5万420円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては43.47円高。出来高は1万7115枚だった。
TOPIX先物期近は3362.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比2.69ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50420 +90 17115
日経225mini 50440 +110 345803
TOPIX先物 3362.5 +9 17418
JPX日経400先物 30335 +130 959
グロース指数先物 707 +3 1445
東証REIT指数先物 売買不成立
