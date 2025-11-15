　15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の5万420円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては43.47円高。出来高は1万7115枚だった。

　TOPIX先物期近は3362.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比2.69ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50420　　　　　 +90　　　 17115
日経225mini 　　　　　　 50440　　　　　+110　　　345803
TOPIX先物 　　　　　　　3362.5　　　　　　+9　　　 17418
JPX日経400先物　　　　　 30335　　　　　+130　　　　 959
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　+3　　　　1445
東証REIT指数先物　　売買不成立

