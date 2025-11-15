ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が１４日、今年の１月１日〜１１月９日に行われた世界の主要レースを対象としたワールドベストレースホースランキングを発表した。

ランキングトップはジャパンＣ（３０日・東京）に参戦予定のカランダガン（騸４歳・仏国）で１３０ポンド。英チャンピオンＳで前回トップのオンブズマン（牡４歳・英国）に２馬身１／４差をつけて完勝し、前回９位タイから一気に首位へ浮上した。２位はオンブズマンで１２８ポンド。日本馬初のＢＣクラシック制覇を成し遂げたフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）は前回までと同じ１２７ポンドで、フィールドオブゴールド（牡３歳・英国）、ソヴリンティ（牡３歳・米国）、ダリズ（牡３歳・仏国）と並んで３位につけている。

日本馬では前記のフォーエバーヤングの他に、ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田）が１１位タイ（１２５ポンド）、天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚久）が２１位タイ（１２１ポンド）につけるなど、全部で１１頭がランク入りしている。