日本ハム・伏見寅威捕手（35）と阪神・島本浩也投手（32）の交換トレードが成立し、両球団が14日に発表した。救援左腕不足の日本ハムと即戦力捕手を必要とした阪神の思惑が合致。新庄監督が就任5年目の来季目指す悲願のリーグ優勝へ向けて今オフのトレード補強第1弾になった。

北海道江別市出身の伏見は22年オフにオリックスから国内FAを行使して加入。地元出身選手という人気に加え経験豊富なリード面に定評があった。近年は田宮ら若手の台頭で出場機会が減少。今季の先発マスク46試合は田宮に次いで2番目でも郡司、進藤らと試合数を分け合い、ソフトバンクと激しく優勝を争った9月以降は先発を含めて5試合の出場にとどまった。

中継ぎ投手の補強が急務というチーム事情もあった。特に左腕は福田が戦力外となり、来季活躍を期待された育成の北浦は巨人と支配下枠で契約。昨季最優秀中継ぎの河野も今季18ホールドに終わるなど手薄だった。19年に自己最多63試合に登板するなど補強ポイントと合致した島本は「新天地で活躍することが恩返しになる」と意気込んだ。

信頼の厚いベテラン捕手の放出は球団にとっても本意ではなく、互いの思いを尊重した電撃トレードとなった。（清藤 駿太）

◇伏見 寅威（ふしみ・とらい）1990年（平2）5月12日生まれ、北海道出身の35歳。東海大四から東海大を経て12年ドラフト3位でオリックスに入団、21、22年には優勝に貢献。23年にFAで日本ハムに移籍。今季、伊藤とともに最優秀バッテリー賞を受賞。1メートル82、89キロ。右投げ右打ち。

◇島本 浩也（しまもと・ひろや）1993年（平5）2月14日生まれ、奈良県出身の32歳。福知山成美から10年育成ドラフト2位で阪神入団。14年オフに支配下登録。15年の1軍デビューから全て救援で、23年6月28日中日戦でのプロ初黒星まで127試合連続無敗。1メートル76、73キロ。左投げ左打ち。