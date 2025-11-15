ソフトバンクからドラフト5位指名を受けたJR東日本の高橋隆慶内野手（23）が14日、都内で仮契約に臨み、契約金4000万円、年俸1000万円（金額は推定）で合意した。

1メートル86、94キロと恵まれた体格のスラッガーが将来的に目指すのは本塁打王だ。「体が大きいので人より飛ばす能力はあると思う。求められている場面で長打が打てるバッターになりたい」と笑顔を見せながら話した。

チーム事情で挑戦した三塁の守備面では課題が残っているが、スカウト陣はそれを補う魅力の打撃にかけた。福山龍太郎アマスカウトチーフは「長所を特化した獲得」と説明し、「長打力と柔らかい対応力」とパンチ力と打撃センスを評価。フロントには“長所を生かすという方針でやってほしい”と伝えているという。

目指す選手像は、チームに勝利をもたらす選手だ。「期待された場面で打てる選手になりたい」と目を輝かせた。今年の都市対抗では2試合で10打数5安打、打率・500と大舞台での強さを発揮した。1年目からシーズンを通して1軍にいることが目標の一つとして掲げる。巡ってきたチャンスでアピールを続け、本塁打王への道を歩んでいく。 （昼間 里紗）

◇高橋 隆慶（たかはし・たかのり）2001年（平13）12月21日生まれ、茨城県出身の23歳。小3から野球を始め、総和北中では軟式野球部に所属。明秀学園日立では、甲子園出場なし。中大では2年春にリーグ戦デビュー。通算70試合に出場して4本塁打を放った。1メートル86、94キロ。右投げ右打ち。