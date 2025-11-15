子どもたちに防災や福祉などについて楽しく学んでもらおうと、大阪経済大学（大隅キャンパス・大阪市東淀川区）は23日（日）、体験型イベント「だいけいだいキッズスマイルフェスタ〜みんなでワクワク！まなびとぼうさい〜」を開催する。同大の学生や地域団体などが中心となり企画、遊びやワークショップを通して、子どもたちに身を守るための必要な知識を知ってもらうねらい。当日受付で、参加無料（一部、有料体験あり）。

遊びやワークショップを通して、子どもたちに身を守るための必要な知識を知ってもらう体験型イベント「だいけいだいキッズスマイルフェスタ〜みんなでワクワク！まなびとぼうさい〜」

同キャンパスは、地震発生時に地域の避難所として指定されている防災拠点。地域団体や企業と連携し、防災意識や地域との協力体制を高めるため、43の体験プログラムを用意した。子どもだけでなく、保護者も楽しめる多彩な内容となっている。

防災分野では、クイズや避難ミッションなどに挑戦する「防災すごろく大作戦」や、停電時に役立つライトづくり「どうぶつランタンを作ろう！」、豪雨・暴風をAR（拡張現実）で体感できるアトラクション「HERASEON」などを展開。能登半島地震で被災した石川県珠洲市の復興支援に携わった学生による写真展示も行われる。地震体験ができる起震車も登場。

どうぶつランタン

豪雨・暴風をAR（拡張現実）で体感できるアトラクション「HERASEON」（イメージ）

福祉や教育の分野では、認知症の人と学生が一緒に働く「みんなでカフェ」、地域の福祉事業所の商品を学生が販売する「くすのきエール・マルシェ」、心理学をもとに子どもの発達に合わせた遊びを体験できる「心理学×あそびの広場」など、学生のアイデアを生かしたプログラムが並ぶ。廃材を使ったアップサイクル・アート体験、四足歩行ロボットの操縦体験コーナーなども。

会場では、配布パンフレットの二次元コードからアンケートに回答すると、同大学キャラクター「はてにゃん。」のオリジナルサコッシュ（数量限定）がもらえる特典も。同大の広報担当者は「多くの人に体験してもらい、防災や福祉への理解を深めるきっかけにしてもらえたら」と話している。問い合わせは同大学、電話06-6328-2431。