パチスロのレートは「10スロが適正」と主張するユーザー、結局10月に9万円負けていた

このところ、パチンコホールのレートに関する記事を何度か書いている。どっちみち大多数のユーザーは負けるんで、どのレートを選んでもいいんだけども、店からしたら低貸し（パチンコなら1玉1円。パチスロなら1枚5円）でも台を稼働させるコスト（電気代とか）は変わらない。

だから普通に考えて通常レートであるパチンコ1玉4円、パチスロ1枚20円の方が釘や設定はまだマシなはずなので、低貸しは罠ということになる……んだけど、まあ例外はあるわけで。

通常レートでもマジで回らず、設定も入ってない店なんて、今ゴロゴロあるからね。低貸しも、通常レートも、どっちもろくに勝てないのである。当たり前だ。ホールは慈善事業ではないので、しっかりお客から金を抜かないといけないのだ。（文：松本ミゾレ）

何故か流行らない2パチ、10スロ

先日、5ちゃんねるに「パチスロの適正レートは10円が一番妥当だよね？」というスレッドが立っていた。そう、すっかり忘れていたが、一部のホールにはパチンコ1玉2円の2パチ。パチスロ1枚10円の10スロというレートもあるのだ。

通常レートの半分の金銭的負担で遊ぶことのできるこのレート。低貸しでは旨味を感じられないという人にも、実は妥協して打ってもらいやすい。

スレ主は「10スロでも5万負ける時代」と書き込んでいる。今のパチスロは射幸性が高まり過ぎて、とにかく細い針の穴に糸を通すような奇跡でもって上位ATに突入したら、そこからまたコンスタントにヒキを発揮しなければ勝てない。

昔みたいに最初の当たりから上乗せしまくって「これどう考えても閉店まで出っぱなしだな」みたいな奇跡を味わうことは、もうできない。

1,000G乗せても、状況によっては消化し終えるまでに有利区間が切れて勝手にエンディングに移行して、上位ATをかけたチャレンジに移行しちゃうからね。

だから10スロで5万負けるってのも、これは決して誇張ではない。20スロで10万負け相当の痛手ってことでしょ？ 今なら全然あり得ますよ。

それでも4号機爆裂AT機全盛の時代と比べたら、まだ射幸性は抑えられてるけどね。スマスロにはコンプリート機能があって、1日の出玉上限は19,000枚で強制終了になる。その上で通常時のハマリも厳しいから、結局大勝しても20万、30万のスケールになってるし（あと高設定の機械割と勝率も比較にならないほど低くなった）。

勝ちが渋くなればそれだけ依存する人も減る。昔に比べてパチスロで破滅して自死する人の話も聞かないのは、単純にその総数が減っているからだろう。だから昔のようにワイドショーも社会問題として槍玉に挙げたりもしない。

話がスペック方面にズレ込んでしまったが、とかく10スロってのはなかなかホールでも見かけることのないレートだ。スレ主も一応は「20円レートは狂気過ぎる。けど20円が一番設定入りやすいというのが事実」と書き込んでいる。じゃあなんで10円が適正と主張するのか。その論拠はこうだ。

「以前に比べて設定投入率は上がってるみたいだけどスマスロは荒いから高設定でも安定して勝てんからな。なら低貸しで良いやってなっちまったわw」

この設定投入率に関しては20スロを念頭に話しているわけだが、今の高設定って本当に機種によっては安定しない。直近でリリースされた『新鬼武者3』などは特に顕著で、設定5、6でも爆死報告は多く見られている。

かといって、スレ主のように「なら低貸しで」と考えても、低貸しは設定が期待できない。彼の場合は10スロ推し（一応イベント日には20スロを攻めるとも主張している）。

しかし、「今月（※10月）9万負けたぜ！明日からまた月変わりだから気持ちを切り替えて行くわ！」と書いていた。ダメじゃん。

10スロ2パチは「撤去を間近に控えた二軍、三軍の機種のためのコーナー」

前述のように、スレ主は通常レートをイベント日（便宜上こう書きます）に攻めて、それ以外は10スロで遊んでいる様子。これで10月の負債を9万円に抑えているという話だが、勝ち負けはともかく、10スロも2パチも、ほとんどレートとしては見かけることがない。

低貸しのレートについて各店舗がそれぞれに試行錯誤していた時期はあったが、諸々の折り合いがついたのだろう。今は低貸しと言えば1パチ、5スロである。

僕も居住エリア近辺のホールで、これらのレートを見かけたことはほとんどない。一時期あったけど、気付くと消滅していた……という例なら目撃しているが、それも5年は前のことだ。

今現在、ちょっくら自宅近辺でそういうレートを用意している店がないか調べてみたところ、ウチから車でも30分はかかるようなところにあるホールに、10スロコーナーを確認することができた。しかし2パチコーナーはやっていない様子。

なおかつ、機種ラインナップも古めかしく、あまり稼働しない不人気台を、賑やかしとして10スロコーナーになんとなく回したんだろうなと思われる。当然そういう店では勝つことは難しいわけで……。

通常レートは設定が入っている割合が低貸しよりは多いだろうが、今のスロは設定が入っていても展開次第で数万円負けてしまう。開店時間が朝9時の地域では午前中で4万、5万消えるみたいなことも普通にある。

かと言って低貸しは設定状況もお察し。撤去を間近に控えた二軍、三軍の機種のためのコーナーであり、設定なんか期待できない。リセットされてれば御の字程度の扱いである。

パチンコホールは、さっきも書いたように従業員を食わす責務もあるし、新台の購入費用も必要だし、その他の設備投資も必須。誰かを勝たせるための施設ではない。なので少しでもお客に負けさせるために調整は基本渋くするし、20スロが打てない人からも金を吸い尽くすために低貸しを活用している。

適正レートなんて実質存在しないレベルで勝つのが難しい時代なので、くれぐれものめり込み過ぎないようにね。さもないと低貸しでも毎月数万負ける人になっちゃうよ！そして現状のスペックを考えると、こうなるのも結構簡単です。

