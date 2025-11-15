「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京Ｄ）に臨む侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１４日、韓国の新星に警戒心を強めた。１５、１６日の韓国戦に向けた前日会見で、韓国メディアが問いかけた「脅威に感じる選手」について、２番に入る予定の安賢民（アン・ヒョンミン）＝ＫＴウィズ＝を挙げた。「新戦力で（打撃が）強力。間近でみられるのはいい。注目しています」。今季韓国で打率３割３分４厘、２２本塁打、８０打点をマークした右のスラッガーを意識した。

チームは６日からの宮崎合宿でＷＢＣで適用が確実視されるピッチクロックとピッチコムへの対策に取り組んできた。改善の余地も残しており、「日本にはないルールへの適応という意味では自分のものにしてほしい」と、選手たちの順応に期待を寄せた。

韓国には１９年プレミア１２からフル代表では５連勝中だが「現役の時は苦杯を味わった。強豪だと思っています」と慢心はない。「当然、試合なので勝ちたい」。ＷＢＣ前哨戦を２連勝で締め、本番へ弾みをつける。（長井 毅）