日本ハム・伏見寅威捕手（３５）と阪神・島本浩也投手（３２）の交換トレードが成立し、両球団が１４日に発表した。今季最優秀バッテリー賞に輝いた坂本（＝村上）と伏見（＝伊藤）が同じチームでタッグを組む。阪神は梅野も加えた強力な捕手陣で来季球団史上初のセ・リーグ連覇を目指す。

阪神・竹内球団副本部長はさらなる投手力向上に必要な人材だと強調し、また骨折でリハビリ中の栄枝と町田の名前を挙げ「絶対数が不足している。補強しておいた方がいい」と経緯を説明。日本ハムとしては、出場機会を求める伏見の意思を最大限に尊重した側面もある。伏見は「ＦＡで入団してから３年間、気持ち良くプレーできたのは球団の支えがあったから」と感謝のメッセージを残した。

一方、日本ハムは手薄な左のリリーフ投手を補強。通算２０４登板の島本は「新天地でしっかり活躍することが恩返しになる。交流戦でまた甲子園に帰ってきて、元気な姿をお見せすることができるように頑張ります」と前を向いた。（中野 雄太）

◆伏見 寅威（ふしみ・とらい）１９９０年５月１２日、北海道生まれ。３５歳。東海大四から東海大を経て２０１２年ドラフト３位でオリックス入団。２２年オフに国内ＦＡ権を行使し、推定３年総額３億円で日本ハム入り。通算成績は６３３試合で打率２割３分３厘、２１本塁打、１４２打点。１８２センチ、８９キロ。右投右打。年俸１億円。

◆島本 浩也（しまもと・ひろや）１９９３年２月１４日、奈良・大和高田市生まれ。３２歳。小学２年から野球を始め、福知山成美から１０年育成ドラフト２位で阪神入団。１４年オフ支配下登録。通算２０４登板で１３勝４敗、防御率２・９７。１７６センチ、７３キロ。左投左打。年俸４５００万円。

※金額は推定