◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 第１日（１４日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

メルセデスランキング２位の神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝が７バーディー、ボギーなしの７アンダー、６５をマークして首位発進した。逆転年間女王につながる好スタートも「ランキングに興味はない」とスタンスは不変。自分の課題と向き合いながら今季３勝目を狙う。優勝なら初の女王が決まる年間ポイントレース１位の佐久間朱莉（しゅり、２２）＝大東建託＝は６９で回り４打差２８位。同３位の河本結（２７）＝リコー＝は、６８で３打差１４位につけた。

最終１８番。神谷は２メートル半のバーディーパットを、よどみなく沈めた。「イメージ通りのショットがなかなか打てない。パッティングも先週苦しんだ。気持ち悪さを練習ラウンドで消し切れなくて、不安がある中でのスタートだった」と首をかしげた。平均飛距離２６１・７１ヤード、平均パット数１・７４９はともに今季ツアー１位。大技、小技の両方にたける２２歳が、今季３度目の首位発進を決めた。

過去２回の出場で最高位は４１位。コースは「苦手」と断言する。１番で残り１２０ヤードの第２打をピンそば２メートルに運び、上りのバーディーパットを沈めて波に乗った。「一日の流れをつくる部分でもあるし、セカンドからの流れも良かった。１番はいい評価を与えたい」。１１番では段下からの１２メートルをねじ込み「あれはいい感じだった」と合格点を与えた。

２位につける年間女王争いで、トップの佐久間と約６４０ポイントの大差がついている。今大会を含む残り３試合での逆転につながる好スタートにも「ランキングに興味はない。来年も興味はないと思う」と笑顔できっぱり言った。シーズン開幕当初からスタンスは変わらない。「自分が良くても他の人が上に行けばそれはそれ。自分が目標をクリアしていないのに他の人を見ても…」というのが本心だ。

けがの影響で昨年は優勝争いに一度もからめなかった。本調子とは言えない状態で迎えた今年、すでに２勝を挙げている。納得度は１勝目が「２０％」、２勝目は「３０％」で、今が「３２％」の微増。もどかしさを抱えている。今季はパーオン率とパット数にこだわってきた。特にパーオン率は昨年の６５・７１％（６２位）から７２・０１％（１４位）まで浮上した。「自分が目標にしているスタッツの数字や、やるべきことに集中したい」。対自分をシーズン最後まで貫く。（高木 恵）