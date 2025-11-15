◆第５６回明治神宮野球大会▽大学の部１回戦 立命館大４―０東農大北海道（１４日・神宮）

秋の日本一決定戦が開幕。大学の部では、立命大（関西５連盟第２）の来秋ドラフト上位候補左腕・有馬伽久（がく、３年＝愛工大名電）が東農大北海道（北海道２連盟）戦で６回から救援。１０者連続奪三振で１９７２年に関大・山口高志がマークした８者連続奪三振を５３年ぶりに塗り替え、大会新記録を樹立して初戦を突破した。高校の部では山梨学院（関東）、英明（四国）が８強入りした。

神宮に鮮烈デビューを刻んだ。３―０の６回から登板した立命大の有馬は、９回１死まで１０者連続三振をマーク。球場がどよめいた圧巻の奪三振ショーは、関大・山口氏の記録を５３年ぶりに塗り替える快挙となった。試合後に知ったという左腕は、「関西学生のレジェンドですし…あまり実感はない」と心境を語った。

「自分でもびっくりするくらい腕が振れていた」。先頭をスライダーで三振に仕留めると、７回１死の２番打者から４者連続の３球三振。９回１死から遊ゴロで記録は途切れたが、最後の打者を三ゴロに抑え、４回を４４球、自己最速にあと１キロと迫る１５０キロを計測しての完全投球となった。試合前にはブルペンに訪れた先輩のＤｅＮＡ・東から「期待してる、頑張れ」と激励。これに応え、同校に１０年ぶりの白星をもたらした左腕を、巨人の武田チーフスカウトも「東くんを大学時代に見たんですけど、ほうふつさせるような投球」と絶賛した。

ドラフト会議では大学日本代表のチームメイトが次々と上位指名を受けた。「来年、自分が１位で呼ばれるのを想像しながら見ていた。高い目標を持って突き進みたい」と左腕。次戦はドラフト指名選手３人を擁する明大。３年生左腕が神宮の主役をかっさらう。（瀬川 楓花）

元阪急・山口高志氏（現関大アドバイザリースタッフ）「１０者連続三振はすごいの一言。私の名前を出してもらえて光栄です。動画を見ていたが、落ち球をあまり使わず、真っすぐ、スライダーで抑える圧巻の内容でした。春のリーグ戦で打ち崩せるように練習に励みます」

◆有馬 伽久（ありま・がく）２００４年７月２９日、奈良・田原本町生まれ。２１歳。平野小１年から軟式の平野パイレーツで野球を始める。田原本中では軟式野球部でプレー。愛工大名電では１年夏からベンチ入りし、３年夏の甲子園で８強。立命大では１年春からリーグ戦に登板。最速１５１キロ。１７５センチ、７７キロ。左投左打。