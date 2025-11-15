１３日（日本時間１４日）、米大リーグ（ＭＬＢ）のＭＶＰが発表され、ドジャースの大谷翔平が３年連続４度目の満票選出された。これで歴代最多のバリー・ボンズの７度に次いで歴代２位に進出した。

３位となる３度の受賞者にはヤンキースのアーロン・ジャッジら１１人いる。この中に大谷翔平デビュー以来比較対象となっていた元祖二刀流で通算７１４本塁打を放ったベーブ・ルースが入っていないのを不思議がる日本のファンがいるかもしれない。それはルースがプレーしていた時期に起因している。

米記録サイトのベースボール・リファレンスによれば、現在のような全米野球記者協会会員によるＭＶＰ投票がスタートしたのは１９３１年。それまでＭＬＢのＭＶＰには自動車会社のチャールマーズ社が１９１１年から１４年まで表彰していたが、その後中断。ア・リーグでは１９２２年から２８年まで独自に選出。ところがこの受賞者は１度選出されたら２度目は対象外となるのだった。

１９１４年デビューのルースは、そのため受賞したのは４１本塁打１３０打点、打率３割９分５厘をマークした１９２３年の１度きりだったのだ。今回、大谷受賞の際にも大きくとりあげられていたどれだけ勝利に貢献したかを示す指標としての「ＷＡＲ」は、リファレンスによれば１４・１。この数字は大谷が２０２３年エンゼルス時代の最高値１０・０（４４本塁打、９５打点、打率・３０４、１０勝５敗）をも大きく上回る数値だ。

ちなみに大谷のＷＡＲがリーグ首位だったのは３度だったがルースは１１回もある。時代が違うといえばそれまでだが、もしルースが現在のようなＭＶＰの表彰制度があれば、何度受賞していたのだろうか、興味深い。