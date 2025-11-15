『良いこと悪いこと』園子が連続殺人事件の容疑者に 新木優子「かなり衝撃的な回です」
俳優・間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜 後9：00）の第6話が、きょう15日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】4人目の犠牲者だーれだ？複雑な表情の高木（間宮祥太朗）
本作は、予想不能なノンストップ考察ミステリードラマ。小学校の同級生が同窓会で集結し、タイムカプセルからは6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムが出てきた。そして、同級生の不審死が始まる。小学生の時はクラスのリーダー的存在で“キング”と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ1児の父・高木将（間宮）と、高木の同級生で“どの子”と呼ばれていた、現在は“美人すぎる記者”としても活躍している猿橋園子（新木）が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫る。
第6話では、園子が連続殺人事件の容疑者になる。事件の真相を追う高木と園子が4件目の被害を食い止めようと奔走する中、事態は急転。園子を犯人扱いする記事が週刊誌に掲載され、園子はたちまち世間から追われる身になる。
学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）は「反論記事を出して真実を伝えようよ」と訴えるが、高木たちを危険にさらしたくない園子は迷う。そんな中、ついに4件目の殺人事件が起きてしまう。
新木と藤間からのコメントも到着した。新木は「放送が始まってからたくさんの方からいろいろな感想や考察をいただき、とてもうれしいです」と感謝し、「第5話では園子の新しい一面を見られたり、高木との関係性の変化がありました。そして、第6話。園子にとってかなり衝撃的な回です」と予告。「誰かにとっての正義は誰かにとっての悪でもある。自分のことを正しいと信じることはとても大切ですばらしいことだと思うけど、一度踏み止まる勇気を持つことも、また必要なのだなと。皆さん、自分の行動や発言に責任は持てていますか？そう、問いかけられるような気持ちになるかも。『良いこと悪いこと』を見てくださってる皆さんの、ちょっとした勇気の後押しをしてくれる回になりますように。いよいよ物語も折り返しです!!第6話お楽しみに!!」と期待を高めた。
藤間は「回を重ね、登場人物の思惑がさらに複雑さを増し、物語は大きなうねりを見せ始めてきました。6話では、これまで語られることのなかった委員長の過去が明らかに」とし、「引き続き考察も楽しみながら、どうぞ6話もリアタイで見てくれるとうれしいです」とコメントを寄せた。
