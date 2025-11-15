この週末は、久しぶりに全国的に穏やかな天気で行楽日和になるでしょう。ただ、長続きしません。日差しを有効に使ってください。

きょう、列島は晴れの天気をもたらす高気圧に覆われるため、全国的にカラッと晴れるでしょう。あすも高気圧に広い範囲が覆われるため、カラッと晴れる所が多くなる見込みです。ただ、夜は北海道に前線を伴った低気圧が近づくため、雨の降るところがありそうです。

この週末は広い範囲で晴れて、紅葉狩り日和、七五三日和になるでしょう。けさは雲の目立つところも、昼間は晴れそうです。あす、札幌は晴れのマークがありませんが、午前を中心に日差しがある見込みです。各地、空気が乾燥するため、そろそろ静電気にもご注意ください。週末の最高気温は、東海から西で20℃以上が目立ち、関東も17℃前後になる予想です。各地、日差しのぬくもりがありそうですが、晴れる分、朝晩との気温差が10℃くらいと大きくなります。この週末も服装でうまく調節するようにしてください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：8℃ 釧路：8℃

青森 ：10℃ 盛岡：11℃

仙台 ：15℃ 新潟：15℃

長野 ：13℃ 金沢：16℃

名古屋：20℃ 東京：17℃

大阪 ：19℃ 岡山：19℃

広島 ：20℃ 松江：19℃

高知 ：22℃ 福岡：21℃

鹿児島：23℃ 那覇：27℃

この穏やかな天気はつかの間で、週明けは北日本を中心に大荒れの天気になるおそれがあります。前線が列島を通過して、本州付近は次第に冬型の気圧配置が強まるでしょう。大陸にたまっている寒気がどっと列島へと流れ込んできそうです。寒気は火曜日の夜から水曜日の朝にかけてがピークで、山に雪を降らせる目安の寒気が本州をすっぽりと覆い、平地に雪を降らせる目安の寒気が北陸から東北南部にかけて流れ込む見込みです。寒気の強い様子が雲の予想を見てもわかります。日本海には寒気に伴う筋状の雲がびっしりと予想されています。さらに、毎年大雪をもたらすことで知られるJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が今季初めて発生する予想です。北陸から山陰にかけて流れ込む見込みで、今回は平地に大雨、山沿いにまとまった雪をもたらすかもしれません。

火曜日は長野にも雪マークがありますが、火曜日にかけて雪エリアが拡大しそうです。西日本の山沿いでも雪が降り積もり、北陸は平地でも雪が混じり、初雪の可能性があります。東北の平地でも今シーズン初めて雪の積もるところがありそうです。ノーマルタイヤでの運転は控え、スリップ事故などご注意ください。北日本を中心に風も吹き荒れて、吹雪くおそれがあります。交通機関の乱れなどにもご注意ください。晴れる太平洋側でも、気温が大幅にダウンして、冷たい木枯らしが吹きそうです。

月曜日は各地まだ気温が高めですが、火曜日以降、来週中ごろは関東から西でも最高気温が13℃前後にとどまる予想です。冷たい風で気温以上に寒く感じるでしょう。最低気温も、関東から西でも5℃以下が目立ちます。急に寒さが増しますので、この週末のうちに厚手の布団や冬物コートなど冬支度を進めておきましょう。