Snow Man佐久間大介、ラウールのダンスを推す「あの音ハメでここだけで見せてるのがやべぇ」 『タイプロ』注目の振付師も登場
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう15日に放送される。
【番組カット】即興動画撮影中？ノスケも登場！
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は世界中からオファーが殺到する日本人振付師を深掘りする。
Stray Kidsなど、世界で活躍するK-POPアーティストの振り付けには、日本人振付師が携わっていることが多い。そんな日本人振付師の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、ダンスを専門的に学ぶ高校の学長を務め、自身もパフォーマーとして活躍するGENERATIONSの中務裕太と、さまざまなダンスの解説動画をYouTubeに投稿するダンサー・YouTuber・振付師のARATAが担当する。
中務は、日本人振付師が活躍する状況について「一般の人から注目を浴び世界に羽ばたいていく、まさに革命期だからなんです！」と熱弁。中学校でのダンス必修化や、TikTokといったSNSでのダンス動画の流行によって、ダンスが“見るもの”から“踊るもの”へと変化していったことで、日本人振付師がより注目されるようになっていったという。
3人の日本人振付師のVTRを見ながら「歌詞までも踊らせる振付師」「日常をダンスに昇華する振付師」「魅力倍増！ 音を可視化する振付師」という3つの推しポイントを解説していく。
たとえばSnow Manの振り付けも担当するReiNaの得意ジャンルは、ポッピンとHIPHOPを融合したダンス。ReiNaが振り付けを担当したSnow Man「BREAKOUT」のパフォーマンス動画を鑑賞することになった佐久間と日村は、ポッピンの動きに盛り上がる。
佐久間が「あの音ハメでここだけで見せてるのがやべぇ」と推す、同じグループのメンバーであるラウールのダンス能力について語る場面も。ダンスに疎い日村も「面白いもんねぇ！感動しちゃった」と納得するレジェンド級の振付師集団 s**t kingzによるダンスも紹介。さらに、今年8人体制がスタートしたtimelesz誕生のきっかけとなった番組『タイプロ』で話題を集めた振付師・NOSUKE（Team“S”pecial）もスタジオに登場する。
