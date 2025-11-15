「マミコ、なんて美しいの？」大谷翔平も真美子さんも柔和な笑み　球団カメラマンのMVP祝福写真に大反響「最高の3ショット」

球団カメラマンが投稿した写真でも話題を集める大谷夫妻(C)Getty Images

ドジャース球団カメラマンのジョン・スーフーさんが、現地時間11月13日に自身のインスタグラムを更新。同日に3年連続、通算4度目のMVPを獲得した大谷翔平を祝福した。

スーフーさんは1枚の写真を投稿。3日にロサンゼルス市内で開催された優勝パレードでの、大谷と妻・真美子さんとの3ショットだ。3人の中央に立つ大谷に向け、「真ん中にいるのがMVPだ！おめでとうショウヘイ！」と書き込んだ。

大谷夫妻、スーフーさんもリラックスした笑みが広がっている。幸福感が漂うカットに対して、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスや地元放送局『SportsNet LA』の名物リポーターのキルステン・ワトソンさんが「いいね！」を押して、反応した。

コメント欄には日米ファンから反響が寄せられ「マミコ、なんて美しいの？」「わぁ」「最高の3ショット」「素敵な写真ありがとうございます」といった反応が相次いだ。また、大谷夫妻の柔和な表情を引き出していることについても「スーフーさんだから撮れる最高のMVPショットですね」「MVPフォトグラファー」と賛辞の声が上がっていた。

