「っえ、ホールインワンじゃないの!?」25歳人気女子プロが直接カップイン“未遂”　無念さ露わに「なんでダメなん」

惜しくもホールインワンを逃した菅沼菜々(C)Getty Images

　国内女子ゴルフの「伊藤園レディス」（千葉県・グレートアイランドC）が11月14日に開幕。人気プロの菅沼菜々がホールインワン“未遂”に泣かされた。

【動画】「なんでダメなん」菅沼菜々のホールインワン“未遂”の一打を見る

　12番のパー3。菅沼のティーショットはピン方向に一直線。ボールはカップに直接飛び込んだ。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xが公開した映像では、ギャラリーからは歓声と拍手が沸き起こった。

　ところが、ボールはカップの縁に食い込み、一部がグリーン面よりも上に出た状態にあった。そのため、ホールインワン判定とはならず。競技委員がカップ周辺を修復後、菅沼はわずか数センチのパットを沈め、バーディーどまりとなった。

　ゴルフ規則13.2cには「球が、ホールに立てたままの旗竿に寄りかかって止まり、かつ、球の一部がホールの縁より下にある場合、その球はホールインとみなされる」と記述。菅沼のボールは、旗竿に触れておらず、カップインが認められなかった。

　JLPGAはXで「まぼろしのホールインワン」と紹介。菅沼はバーディーパットを沈めた後は、白い歯を見せていたが、無念さは消えない。ホールアウト後に、引用リポストで「えー　なんでダメなん　えーえー」と書き込み、涙を流す顔の絵文字を9つ添えた。

　返信欄には宮里美香から「っえ、ホールインワンじゃないの!?」と驚きのコメントが寄せられ、「だめって言われました」と悲嘆に暮れた25歳。13番以降は勢いが続かず、17番のパー3ではダブルボギーを叩き、初日は1アンダーで58位タイ発進。15日の2日目以降に、うっぷんを晴らしたいところだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]