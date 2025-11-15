「っえ、ホールインワンじゃないの!?」25歳人気女子プロが直接カップイン“未遂” 無念さ露わに「なんでダメなん」
惜しくもホールインワンを逃した菅沼菜々(C)Getty Images
国内女子ゴルフの「伊藤園レディス」（千葉県・グレートアイランドC）が11月14日に開幕。人気プロの菅沼菜々がホールインワン“未遂”に泣かされた。
【動画】「なんでダメなん」菅沼菜々のホールインワン“未遂”の一打を見る
12番のパー3。菅沼のティーショットはピン方向に一直線。ボールはカップに直接飛び込んだ。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xが公開した映像では、ギャラリーからは歓声と拍手が沸き起こった。
ところが、ボールはカップの縁に食い込み、一部がグリーン面よりも上に出た状態にあった。そのため、ホールインワン判定とはならず。競技委員がカップ周辺を修復後、菅沼はわずか数センチのパットを沈め、バーディーどまりとなった。
ゴルフ規則13.2cには「球が、ホールに立てたままの旗竿に寄りかかって止まり、かつ、球の一部がホールの縁より下にある場合、その球はホールインとみなされる」と記述。菅沼のボールは、旗竿に触れておらず、カップインが認められなかった。
JLPGAはXで「まぼろしのホールインワン」と紹介。菅沼はバーディーパットを沈めた後は、白い歯を見せていたが、無念さは消えない。ホールアウト後に、引用リポストで「えー なんでダメなん えーえー」と書き込み、涙を流す顔の絵文字を9つ添えた。
返信欄には宮里美香から「っえ、ホールインワンじゃないの!?」と驚きのコメントが寄せられ、「だめって言われました」と悲嘆に暮れた25歳。13番以降は勢いが続かず、17番のパー3ではダブルボギーを叩き、初日は1アンダーで58位タイ発進。15日の2日目以降に、うっぷんを晴らしたいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。