ド軍契約後2年で“2冠”の衝撃事実に「評価しきれない」　大谷翔平の異次元成績に米記者が脱帽「もうMVPだけじゃ説明できない」

他者を寄せ付けない圧倒的な差をつけて4度目のMVPを手にした大谷(C)Getty Images

まさに必然の受賞だった。

現地時間11月13日に全米野球記者協会（BBWAA）はMLB両リーグの2025年シーズンMVPを発表。ナショナル・リーグでは大谷翔平が満票による3年連続4度目の戴冠を果たした。これでMLB通算最多762本塁打を放った大打者バリー・ボンズの7度に次いで歴代単独2位の受賞回数となった。

【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人、デコピンと抱擁する大谷翔平を見る

投打二刀流の支配的な1年に“異論”など起きようがなかった。158試合に出場した今季の大谷は、打者としてリーグトップのOPS1.014、リーグ2位の55本塁打、リーグ6位の102打点を記録。6月から実戦復帰を果たした投手としても計47イニングを投げ、1勝1敗、62奪三振、防御率2.87、WHIP1.04と堂々たる成績を収めた。

攻守で違いを生み出した大谷は、選手の価値を総合的に測る指標「WAR」もリーグ断トツトップの9.4を記録（2位はヘラルド・ペルドモの7.1）。投票で次点となったカイル・シュワバー（フィリーズ）との総ポイント160差も頷ける結果となった。

米国内でも大谷の受賞は「当然であった」という見方が広まった。米スポーツ専門局『ESPN LA』のトラビス・ロジャース記者は、MVP結果を伝えた速報番組内で「エース級の投手とホームランバッターを合体させた男なんだ。そりゃ（MVPに）なるに決まってる。正直評価しきれないよ。とにかく彼が球界にいることが嬉しくてたまらない」と強調。改めて二刀流スターの価値を訴えた。