妻の「正論」に夫が逆ギレ！被害妄想で家庭を壊す″モンスター夫″｜極論被害妄想夫#20【ママリ】
すぐるは、自分は遊園地へ行く提案をしただけで、休園日の確認は「妻の仕事」だと言い放ちます…。
©神谷もち
©神谷もち
すぐるは、責任をかすみさんに押しつけようとします。あまりにも理不尽ですよね…。
©神谷もち
©神谷もち
開園時間を調べていたのを見ていた、かすみさん。どうやら、すぐるは休園情報を見落としてしまったようです。
©神谷もち
©神谷もち
かすみさんの発言で、またしても被害妄想で極論を展開する、すぐる…。
©神谷もち
©神谷もち
おさない娘にまで、八つ当たりを始めました。
©神谷もち
すぐるは自分のプライドのせいなのか…すぐに責任の所在をはっきりさせようとし、そればかりか、自分の非を認めず、主旨をすり替え、被害者の顔をします。
何か問題が起きても、夫婦で助け合い、協力しあって生活をできればよいのですが…。
「家族のために頑張ってる」のは同じ
©神谷もち
©神谷もち
©神谷もち
本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。
かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。
「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。
そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。
「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）