GANNI×Disney初コラボ♡デイジーが主役の限定カプセルコレクション

コペンハーゲン発の人気ブランド「GANNI（ガニー）」が、Disney（ディズニー）との初コラボを発表♡ディズニーのアイコン・デイジーダックが“GANNIガール”のスピリットをまとい、スタイリッシュで自由な魅力を放ちます。カプセルコレクションでは、GANNI定番のレオパードやニット、Bou Bagなどがデイジー仕様に！

デイジーダック×GANNI、自由と個性が融合



今回のコラボでは、ディズニーの人気キャラクター「デイジーダック」が、GANNIガールの象徴である“ありのままの強さと遊び心”を纏って登場。

オーバーサイズのリボンやレオパード柄など、GANNIらしい大胆なディテールと、デイジーのキュートさが絶妙に融合しています。

エレガントでありながらモダンなスタイルは、まさにポップカルチャーとファッションの融合を体現♡

インナーがリニューアル！綿95％で肌にやさしい発熱コットン♡

レオパードやBou Bagも♡限定アイテムに注目



カプセルコレクションには、GANNIの人気定番アイテムを中心に、Daisy Duckのグラフィックを落とし込んだデザインが多数登場。

レオパードプリントのトップスやバックルバレリーナ、ウェスタンブーツなど、デイリーにも取り入れやすいラインナップです。

さらに、キャンバストートやBou Bagなどのアクセサリー類も限定仕様に♡価格帯は税込8,000円～89,000円程度と幅広く展開されます。

発売日・販売店舗情報



GANNI×Disneyカプセルコレクションは、2025年11月6日より「GANNI.com」にて先行発売開始。11月15日からは、渋谷PARCOと阪急うめだ本店でも展開予定です。

フォトグラファーEsther Theakerによる幻想的なキャンペーンビジュアルには、モデルLindsey Wixsonが出演。

自由で大胆なデイジーの世界を体現する、特別なファッションストーリーを体験してみて♡

GANNI×Disneyで新しい自分に出会う♡



GANNI×Disneyの初コラボは、ファッションとファンタジーが溶け合うような魅力的なコレクション。自由に、自分らしく輝きたい全ての女性にぴったりのラインです。

デイジーダックのエネルギッシュなスピリットが宿る限定アイテムを、ぜひ手に取って。発売は2025年11月6日よりGANNI.comにて、店頭展開は11月15日から。

お気に入りの一着で、新しい季節を彩ってみませんか？