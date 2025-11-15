「ソン・フンミンの伝説を引き継げるかもしれない」プレミア名門が韓国主将の“後継者”として日本人MFの獲得に107億円を用意と現地報道「彼ほどのクオリティとポテンシャルがある選手なら…」
プレミアリーグの名門トッテナムは、レアル・ソシエダから久保建英を引き抜くために本腰を入れると報じられた。もしも実現すれば、同じアジア出身のレジェンドとの比較は避けられないだろう。
スペインでの報道によると、トッテナムは久保を獲得すべく、5270万ポンド（約107億円）という契約解除金を満額用意しているという。
これを受け、トッテナム専門メディア『To The Lane And Back』は11月12日、「トッテナムはこの夏、クラブレジェンドであるソン・フンミンに別れを告げた。その後、ウェストハムからモハメド・クドゥスを獲得したが、まだ攻撃陣の層は厚みを欠いている」と報じた。
「クボの獲得をまとめれば、トーマス・フランク監督はより柔軟にスカッドをローテーションできるようになるだろう。クボほどのクオリティとポテンシャルがある選手なら、いずれソンの伝説的なレガシーを引き継ぐことができるかもしれない。クラブで適切に指導を受け、導かれれば、5270万ポンドという値札もすぐに忘れられる可能性がある」
「クボがプレミアリーグ移籍を望み、スパーズが新たなアタッカーを強く必要としていることから、両クラブの取引はすぐにまとまるとみられる」
バイアウトに必要な金額を用意しているのが事実であれば、ソシエダとの交渉は不要だ。その意味では、確かにすぐにまとめることは不可能ではない。だがもちろん、久保本人が移籍を望む必要がある。
To The Lane And Backは久保獲得でトッテナムが前線の層に厚みをもたせられると伝えたが、それはクドゥスとの競争を意味する。同じ専門サイト『Tottenham Hotspur News』は先日、久保がクドゥスを上回っておらず、あくまで控えのオプションという見解を示していた。
久保がプレミアリーグに移籍し、ソン・フンミンのような実績を残すことはあるのか。いずれにしても、今後進展があるかどうかが待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
