「圧倒的な日本」「歯が立たなかった」ガーナを２−０撃破の森保ジャパン、対戦国メディアが脱帽！「ブラジルに勝利して自信満々の相手は…」
森保一監督が率いる日本代表は11月14日、キリンチャレンジカップでガーナ代表と豊田スタジアムで対戦。２−０の勝利を飾った。
序盤からゲームの主導権を握った日本は16分に先制。カウンターから佐野海舟パスを受けた南野拓実が右足でゴールを決めた。さらに後半に入って60分には、ボックス内右から堂安律が左足のシュートを突き刺して追加点を奪った。
この結果を受けてガーナメディア『3News』は、「２失点を喫し、攻撃でも歯が立たなかった」と報じる。
「ガーナ代表のオットー・アッド監督が数人の新戦力を試した試合で、より経験豊富な日本が落ち着きと実力を発揮した。我々の若いチームはエネルギーに溢れていたが、相手が自分たちの力を証明した」
また、『MODERN GHANA』が「圧倒的な日本がガーナに完勝」と伝えれば、『GHANA SOCCERNET』は、「ブラジルに歴史的勝利を収めたばかりで自信満々の相手は、序盤からボールを支配して、ガーナの守備陣を苦しめた」と嘆いている。
アフリカの強豪を下した森保ジャパンは次戦、18日に国立競技場でボリビア代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
