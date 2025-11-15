「圧倒的な日本」「歯が立たなかった」ガーナを２−０撃破の森保ジャパン、対戦国メディアが脱帽！「ブラジルに勝利して自信満々の相手は…」

「圧倒的な日本」「歯が立たなかった」ガーナを２−０撃破の森保ジャパン、対戦国メディアが脱帽！「ブラジルに勝利して自信満々の相手は…」