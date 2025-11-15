NY株式14日（NY時間15:18）（日本時間05:18）
ダウ平均　　　47212.61（-244.61　-0.52%）
ナスダック　　　22955.81（+85.45　+0.37%）
CME日経平均先物　50560（大証終比：+230　+0.45%）

欧州株式14日終値
英FT100　 9698.37（-109.31　-1.11%）
独DAX　 23876.55（-165.07　-0.69%）
仏CAC40　 8170.09（-62.40　-0.76%）

米国債利回り
2年債　 　3.614（+0.023）
10年債　 　4.148（+0.029）
30年債　 　4.745（+0.033）
期待インフレ率　 　2.302（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.720（+0.032）
英　国　　4.574（+0.137）
カナダ　　3.223（+0.039）
豪　州　　4.439（+0.018）
日　本　　1.704（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.94（+1.25　+2.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4088.10（-106.40　-2.54%）

ビットコイン（ドル）
95347.50（-3409.31　-3.45%）
（円建・参考値）
1473万4049円（-526841　-3.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ