ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２４４ドル安 シカゴ日経平均先物は５万５６０円
NY株式14日（NY時間15:18）（日本時間05:18）
ダウ平均 47212.61（-244.61 -0.52%）
ナスダック 22955.81（+85.45 +0.37%）
CME日経平均先物 50560（大証終比：+230 +0.45%）
欧州株式14日終値
英FT100 9698.37（-109.31 -1.11%）
独DAX 23876.55（-165.07 -0.69%）
仏CAC40 8170.09（-62.40 -0.76%）
米国債利回り
2年債 3.614（+0.023）
10年債 4.148（+0.029）
30年債 4.745（+0.033）
期待インフレ率 2.302（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.720（+0.032）
英 国 4.574（+0.137）
カナダ 3.223（+0.039）
豪 州 4.439（+0.018）
日 本 1.704（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.94（+1.25 +2.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4088.10（-106.40 -2.54%）
ビットコイン（ドル）
95347.50（-3409.31 -3.45%）
（円建・参考値）
1473万4049円（-526841 -3.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
