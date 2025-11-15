NY原油先物12月限（WTI）（終値）

1バレル＝60.09（+1.40 +2.39%）



ニューヨーク原油の当限は続伸。ウクライナ軍の攻撃によって、ロシア黒海沿岸の主要輸出港ノボロシースクからの石油輸出が停止した。ロシアの石油パイプライン運営会社トランスネフチはノボロシースクへの供給を中止した。ノボロシースクからは日量２００万バレル規模が輸出されており、需給バランスに与える影響は大きい。カザフスタン産石油を輸出するカスピ海パイプライン・コンソーシアム（ＣＰＣ）も、ドローン警報が解除されるまで輸出を一時停止した。



時間外取引で１２月限は６０．６５ドルまで急伸した後に押し戻された。ただ、売りは続かず、通常取引にかけて下値を切り上げ、６０ドルの節目を上回って引けた。



MINKABU PRESS

