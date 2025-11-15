「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、立命大４−０東農大北海道オホーツク」（１４日、神宮球場）

開幕して１回戦が行われ、阪神育成ドラフト１位の神宮僚介投手（４年・桐生第一）を擁する東農大北海道オホーツクを４−０で破った立命大は、２０１５年以来１０年ぶりに初戦を突破した。仏教大は８−０で日本文理大に七回コールド勝ち。高校の部は山梨学院、英明が勝ち上がった。

浮足立った立ち上がりと、中盤に踏ん張れず６回３失点。それでも東農大北海道オホーツクの神宮はすがすがしい表情だった。「負けたことはしっかり受け止めて、次のステージで活躍できるように、もっと強くなっていきたい」と視線を先に向けていた。

持ち味は出した。右サイドスローから繰り出されるツーシームで、右打者の内角を強気に攻めた。「そこは自分の一番の武器」と自信のある球で勝負。外へ逃げるスライダーも威力を発揮し、この試合では右打者を９打数１安打に抑えた。

育成選手で、起用法についてもまだまだ未知数な部分は大きいが「阪神にはサイドスローがあまりいないので、チームのピースにはめられるように頑張りたい」と意気込んだ右腕。藤川監督も台頭を期待する、右のリリーフ争いに割って入る力を持っている。

大学最後の登板を見つめた担当の阪神・葛西スカウトは「二回から五回はリズム、制球と良さが出た」とうなずいた。まずは支配下、そして１軍の舞台を目指す神宮。「まだまだ未熟なので、より一層自分に厳しくやっていきたい」と気合十分。強い気持ちを持ってタテジマに袖を通す。

◇神宮 僚介（じんぐう・りょうすけ）２００３年５月２７日生まれ、２２歳。群馬県吉岡町出身。１７８センチ、８１キロ。右投げ右打ち。小学３年時から吉岡ジュニアファイターズで野球を始め、吉岡中では軟式野球でプレー。桐生第一では２年秋からベンチ入り。東農大北海道オホーツクでは１年秋にリーグ戦デビュー、２年時に横手投げに転向。昨年７月に右肘トミー・ジョン手術を受け、今秋に復活し最高殊勲選手賞を獲得。