無断駐車を繰り返され我慢の限界！他人の契約駐車場を平気で使う隣人【ママリ】

皆さんは、相手の非常識な言動で迷惑を被ったことはありますか？いくら皆さんが気を付けていても、問題に巻き込まれてしまうことはありますよね。今回ご紹介する作品はAi(@mayai260)さんが新婚時代に巻き込まれたあるトラブルについてです。Aiさんはずっと気になっていることがありました。それは、自分たちが契約している駐車場にたまに止まる見知らぬ車でした…。『非常識な奴と戦った話』をごらんください。

非常識な行動を繰り返す人物に、我慢できず…

現在は2児の母であるAiさん。当時は新婚で夫と2人で団地に住んでいました。夫は普段は車で通勤をしていました。そのため、日中は駐車場は空いています。



あるときからAiさんは自分たちの駐車場に無断で止めている車を見つけます。我慢できずついに、直接本人に注意をしに行ったAiさん。迷惑行為はおさまるのでしょうか？

無断駐車に怒りが止まらない！

車を止めていた犯人は、訪問マッサージの仕事をしている男性。なんと同じ団地内に住む宇都宮さんという老人が、勝手に使っていいと言ったことが判明します。



Aiさんたちに許可を求めたならまだしも、日中空いているからという理由だけで無断駐車を容認した隣人・宇都宮さん。そして、仕事としてきているのにそのような非常識な行動をしている男性。どちらにも開いた口がふさがりません。



口論になる場合、それ以上のトラブルを避けるために警察に相談をすることもよい方法です。1人で対応するのが危険なケースもありそうですね。

追い詰めないと反省をしない非常識人間

Aiさん宅の駐車場に止められないとわかった2人。今度は別の日中空いている駐車場に止めていることが発覚します。自分たちの駐車場への被害は止まったものの、どうしても非常識な行動を許せないAiさん。



訪問マッサージの男性は「仕事」と言って非常識な行動を繰り返していましたが、仕事ならばなおのこと、周囲に迷惑をかけて会社の評判を落としてしまうことも考えなくてはいけないように感じます。



行動する前に「正しいことか」「人に迷惑をかけないか」を自然に考えられる人でいたいものですね。

