ブラジルとガーナ、プレー強度の違いは？ 代表４キャップ・22歳CBの“リアルな実感”「そもそも特徴が違いました」【日本代表】
10月のブラジル戦（３−２）に続き、11月14日のガーナ戦（２−０）にも勝利。日本の連勝に貢献したひとりが、CBの鈴木淳之介だ。
ガーナ戦に３バックの左で先発出場した鈴木は、後半途中から左ウイングバックを担当。どちらのポジションでも相手のフィジカルに屈せず、冷静に対応した彼に「ブラジルと比べて、ガーナのプレー強度はどうでしたか？」と尋ねると、“リアルな実感”として以下の答が返ってきた。
「そもそも特徴が違いました。出る足の長さや懐の深さなどに違いはありましたが、強度の面ではそこまで変わらない印象でした」
鈴木が何より手応えとして感じていたのは「そういう特徴のチームに勝てた」ことだった。ガーナとの対戦で「やりにくさは感じなかった」という代表４キャップ・22歳DFが間違いなくこの日の勝利の立役者のひとりになった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
