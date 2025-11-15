◇第76回紅白歌合戦 出場歌手発表（2025年11月14日）

ヒット曲「イイじゃん」でブームを巻き起こしたM！LKは、デビュー10周年で念願の初出場を決めた。曲中のフレーズ「ビジュイイじゃん」は新語・流行語大賞の候補30語に選ばれたばかり。「選出された心境は何イイじゃん？」と聞くと、曽野舜太（23）は「夢みたいじゃん」と喜びを表現してみせた。

ヒット曲に恵まれず人気が伸び悩んでいた中、「イイじゃん」で大ブレーク。ようやく目標の舞台にたどりつき、佐野勇斗（27）は「夢のような一年でしたが、一つ一つの積み重ねが実を結んだ気がしてとてもうれしい」とかみしめた。

この日朝、事務所スタッフからビデオメッセージで出場を知らされ、リーダーの吉田仁人（25）は放心状態だったという。会見中、5人はくるっと背を向けると「NHK紅白歌合戦」と書かれたボードを改めて目に焼き付け「ここに立ってるのやばっ！」と感情があふれた。塩崎太智（25）は「長年、紅白の舞台を目標にしてきたので、全身で楽しみたいと思います」と早くもパワー全開だ。

昨年の紅白に佐野はNHK連続テレビ小説「おむすび」の出演者としてゲスト出演。その際、グループ出場の願いを込め、牛乳を飲むように腕を高く折り曲げる“M！LKポーズ”をこっそり披露したと明かし「まさかこんなに早くかなえられるとは」と感激した。本番当日に向け「以前共演した（司会の）綾瀬はるかさんと一緒に“イイじゃんポーズ”をやりたい」と胸を弾ませた。