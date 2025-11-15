「明治神宮野球大会・高校の部・１回戦、山梨学院６−３帝京」（１４日、神宮球場）

開幕して１回戦が行われ、大学の部では来秋ドラフト上位候補の最速１５１キロ左腕、立命大・有馬伽久（がく）投手（３年・愛工大名電）が大会新記録の１０者連続三振をマークし、１９７２年の関大・山口高志が持つ８者連続三振の大会記録を５３年ぶりに更新した。阪神育成ドラフト１位の神宮僚介投手（４年・桐生第一）を擁する東農大北海道オホーツクを４−０で破った立命大は、２０１５年以来１０年ぶりに初戦を突破した。仏教大は８−０で日本文理大に七回コールド勝ち。高校の部は山梨学院、英明が勝ち上がった。

“怪物”が進化した姿で神宮の杜に登場した。山梨学院は終盤の逆転劇で帝京を下し大会初白星。来秋ドラフト上位候補の二刀流・菰田陽生主将（２年）が投打で好発進を切った。

野手では主に一塁を守っていたが、この日は“三塁デビュー”。他の内野手が故障した影響で１０日前から練習を始めたというが、五回には三遊間への打球を横っ跳びで捕球する好守を見せた。「このチャンスを生かしたい」と前向きな姿勢。吉田洸二監督（５６）も「（投手ではなく）打者の選択肢があるなら、やらせておいた方が良い」と将来を見据えての起用だと明かした。

打っては２点を追う七回に中前適時打を放つなどマルチ安打。六回からは３番手として１回１／３を無失点と好救援した。３季連続の甲子園を当確させており「この大会で成長して（来春の）センバツにつなげられたら」と菰田。全国舞台でさらなる飛躍を遂げる。