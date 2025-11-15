【共感殺到】隣人トラブルは紙一重？バスケゴール問題で関係が悪化した話【ママリ】
隣人のバスケットゴールにモヤモヤ
自分の家の庭にバスケットゴールを設置する。
近所に迷惑にならないようにすればいいと思います。
我が家の境界線近くに設置され、ネットもなく、１メートルのフェンスしかありません。
その家の庭は狭くなく、庭の中心にバスケットゴールを設置すれば被害を受ける心配もなくなります。
今後のトラブルをさけたく、あまりにも我が家に近いので、隣に言いましたら、
自分の家の庭だからいいだろだそうです。
ボールも付く音もお互い様。
結局自分の家のことしか考えていない感じです。
バスケットゴールの位置を言っただけなのに、旦那に苦情を夫婦で言いにきました。
私が悪者扱いされ大変嫌な思いをしました。
仕方なく謝りましたが。
隣の家の境界線近くにバスケットゴールをつける家の人ってご近所トラブルなんて考えていないのでしょうか？
私は悪いことしたのでしょうか？
出典：
qa.mamari.jp
隣人の主張は確かにその通りなのですが、跳ねたボールが投稿者さんの家に飛んでくる可能性が十分にありますし、今後トラブルに発展する可能性も…。
投稿者さんは決してバスケットをするなと言っているわけでもなく、トラブルを防ぐために話をしたとのことですが、夫婦で言い返されてしまい困った状況になってしまったようです。
隣人の行動にさまざまな意見が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
その中に「被害が出たら弁償してもらうと伝える」という意見がありました。
バスケットボールをすると言う事はコンクリートにボールを打ちつけてやるんですよね？？
普通にうるさいです。
また万が一の事を考えて
はじめてのママリさんは心配で伝えたのに
怒るってなに？！って思います。
音は我慢しますが、
被害が出た時は弁償なり、しっかり対応してもらいます。
ぐらいは伝えていいと思います。
出典：
qa.mamari.jp
隣人の家のことですからどこにバスケットゴールを設置してもいいものの、何かあった時にはしっかりと弁償してもらいたいですよね。壊されたくないものはできる限り移動させるなど、こちらとしてもできる限りの自衛も必要でしょう。不本意ではありますが、隣人の対応に期待できない以上、こちらが先回りするしかないかもしれませんね。
他にも「非常識」という意見がありました。
近所にバスケゴール設置してるお家ありますが、1軒は畑に向けて、もう1軒は自宅に向けて設置し、どちらも周りにネット張ってますょ！
お隣さん非常識です。
出典：
qa.mamari.jp
できる限りの対策をしてくれればいいものの、まったくその様子が見られないのは気になりますね。
自宅敷地内だからと言ってしまえばそれまでですが、飛んできたボールや騒音に関しては周囲の住人にも迷惑をかける可能性があります。お互いが気持ちよく生活できるように周りへの配慮は必要ですよね。ご近所付き合いについて考えさせられる投稿でした。
上の階の掃除機がうるさい…
朝の９時前に掃除機かけるのは普通ですか？
アパートの２階の人が朝から掃除機かけていて、その音で起こされてしまい1日中イライラしてしまいました
何度も足音がうるさいって注意しても直らないし、息子がせっかく寝たのに上の足音で起こされる毎日でうんざりしています（ ; ; ）
管理会社にも連絡して注意してもらいましたが直りません
直接2回言いに行きました
早くこの家を出たくて今貯金をしていますが、まだまだ出れそうにありません
同じような経験された方いますか？
もう家にいたくないです(*ﾉ-;*)
出典：
qa.mamari.jp
筆者も何軒かのアパートで生活をしたことがありますが、特に木造だと本当に生活音が響くものですよね。子どもの足音や笑い声、時にはトイレを流す音など、どんなに対策を取って気にしていてもどうにもならないこともあるとは思います。同じような時間帯に掃除機を使っていればきっと投稿者さんも気にはならないのでしょうが、上の階の住人はどうしても朝に掃除機をかけたいタイプなよう。朝9時が特別早いとは思いませんが、子育て中のママにとって子どもが起きてしまうというのは一大事であることは確かですよね。
集合住宅に住む以上、お互いに思いやりの気持ちを持って生活をしなければ住みにくいと思います。すでに何度か注意はされているようですし、すぐに引越すことも難しいとのこと。そうなると掃除機の音とうまく付き合っていく方法を考える方が建設的なのかなと感じてしまいました。
上の階の掃除機の音にさまざまな意見が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
その中に「勤めている人ならそのぐらいだと思う」という意見がありました。
うちもアパートですが、お勤めの方が多く、朝は7時すぎるとあちこちからバタバタとおとがします。
8時をすぎるとなおさら。
お勤めの人はそんな間隔なのかも？
ちなみに夜も23時でも結構大きな声がします。
でもうちの子の泣き声でふだん迷惑かけてると思うので我慢です(^o^;)
寝かしつけてるときは参りますね(*ToT)
出典：
qa.mamari.jp
仕事の内容によって生活スタイルは大きく変わると思いますが、大体の方は7時、8時ぐらいには準備をして家を出てしまうものですよね。さすがに7時前から掃除機となると早すぎると感じますが、みんなが動き出した時間以降であればお互い様という暗黙の了解のようなものがあるのかもしれません。
他にも「注意には限界がある」という意見がありました。
9時前はなんとも微妙なラインですね。ベストは昼間とかにかけて欲しいですが、生活リズムでなかなか朝しか時間がないという方もいるので…
うちは戸建てですが、家の向かいに農家の敷地があって朝6時から芝刈り機みたいな大っきい機械の音がする時があります。。
それと近所に子供だらけなので、時間関係なく結構ドタバタ走り回ったり（外でも家でも）、ギャーギャー叫んだり聞こえてきます…。。
赤ちゃんいると音に敏感になるし、せっかく苦労して寝かしつけしたのに起こされたりペース乱されるのってすごいストレスですよね。
けれど、もう少し自分の子供が大きくなったらきっと注意しても限界があると思うんです。
子供ってドタバタしちゃうし、奇声に近いような声出したりすると思うし。。
なんだかそう考えるとどこまでがオッケーでどこからはアウトなのか、線引きも難しいし、お互い様な気がして、文句は言わないようにしています。
出典：
qa.mamari.jp
早朝や夜遅くなど明らかに非常識な時間であればそれは注意してもらった方がいいと思いますが、そうではない場合はどの程度まで我慢するべきなのか微妙ですよね。イライラしながら生活するのは心にも体にも良くないものの、山の中の一軒家でもない限りアパートでも一軒家でも騒音問題は出てくるものだと思います。気にしないスキルを身につける方が自分にとってはプラスになるのかもしれませんね。
子どもが大きくなれば今度は自分がうるさいと言われる立場になるかもしれない。もしそうなったらどうするだろうかと考えてみるとこれまでと少し違った視点になり、新たな気付きがあるかもしれませんね。
車検に出したら40万円の請求が！
怒りがおさまりません。車検費用で25万って高くないですか？
購入5年目の車で、正規ディーラーで見積もりしたところ25万と言われました。そこからガラスコーティング15万で合計40万。
出典：
qa.mamari.jp
購入して5年目になる車を車検に出したMさん。見積もりをお願いしたところなんと40万円に。特に修理が必要な箇所もないはずなのに、40万円なんてびっくりします。
突然の大幅値下げ…もう不信感しかない
流石に高すぎるので他へ行くというと、顔色を変えてコーティング込みで21万でいいと言われました。
私は金額よりも、最初にかなりぼったくってる値段を提示されたことが気になってとても不快な気持ちになりました。
直す箇所がなければ法定費用含めて8万～、そこから見積もっても20万なんてありえないと思います。
正直お金に関しては気にしたことがなかったので、毎回20万くらいは払ってました。なので今回もその値段でってことだったのでしょう。
車にも詳しくなかったですし、正規ディーラーの言うことだからと鵜呑みにしてました。
出典：
qa.mamari.jp
あまりにも40万円は高すぎるので、他の業者を検討しようとしたMさん。すると今度は急に21万円まで値下げされたとのこと。約半額です。
内容は変わっていないのに急に半額程度にまで値引きされ、しかも直す箇所が無い場合は8万円からが一般的金額なはずが、21万円の請求。Mさんは何が一体正しいのかわからくなり、正規ディーラーに対して一気に不信感が募ってしまったそうです。
相当なめられていると感じた
今調べてぼられてることに気づいたし、そんなに大幅に下げられることってあるのって？半額になってるんです。
相当舐められてんなと思って。
皆さんはどう思いますか？車に詳しくないので私が間違っていたら申し訳ないです。
出典：
qa.mamari.jp
Mさんは金額以上に、こちらの態度一つで一気に値引きするなど根拠のない金額設定をしてきた相手に対しての不快感が大きかったそうです。あわよくば多めにお金を引きだそうといった魂胆があったのでしょうか？
この投稿に対しては、「うちもオデッセイですがあり得ない金額ですね。」「レベルあるけど夫がトヨタのディーラーの整備士なんですがコーティングの原価3千円くらいらしいです😭ディーラーだと手間賃とあとは下請けがやったりするから高いって聞きました。。」「向こうとしては出したままやってくれたらラッキーぐらいで出してるか、会社の決まりでとりあえずまずは、つけられるものは全てつけて見積もりで出せ見たいなのがあるのかもしれないですね。」といった声が寄せられました。
記事作成: ayaka_f
（配信元: ママリ）