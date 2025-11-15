巨人からドラフト３位指名を受けた亜大・山城京平投手（２２）が１４日、「宮城ロード」で将来的な侍ジャパン入りへ決意を示した。都内で入団交渉を行い、契約金６０００万円、年俸１０００万円で仮契約。「代表を背負ってみたいですし、そういう実力をつけたいです」と端正なマスクを引き締めた。

同じ左腕で沖縄・興南の２学年上のオリックス・宮城は１年目から頭角を現し、４年目の２３年ＷＢＣで世界一に貢献した。「真っすぐの強さ、マウンドでの表情、プレースタイルが格好良くて尊敬しています」。先輩のように輝くためにも「細身なので、なおさら体づくりが必要になる」と、７０キロ前後の体重を増量する算段だ。

スリークオーターから最速１５４キロを誇り、今夏には大学日本代表入り。だが、１登板のみに終わり、「悔しい部分がすごく大きかった。（日の丸を）背負えたのかなって感じです」。悔しさを糧にプロでフル代表を目指す。

会見後は巨人の本拠地で、１５日から侍ジャパン戦が行われる東京Ｄを背にフラッシュを浴びた。背番号は「３６」に決定。「１年目は１軍定着を目指し、長年やっていけるような選手も目指していきたい」。沖縄から世界へ、大きく羽ばたく。（田中 哲）

※金額は推定