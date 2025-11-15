◇明治神宮大会第1日・高校の部1回戦 帝京長岡2―5英明（2025年11月14日 神宮）

「第56回明治神宮野球大会」が14日に神宮球場で開幕し、高校の部は1回戦2試合が行われた。初出場の帝京長岡は四国代表の英明（香川）と対戦し2―5で敗戦。チーム初となる全国の舞台で先発した1年生左腕の工藤壱朗は中盤まで投手戦を演じるも8回に崩れ、7回1/3を5失点（自責4）で降板した。まだまだ発展途上のチームは、貴重な経験を糧として成長を続けていく。

自身も、チームも初となる全国の舞台。工藤は堂々と神宮のマウンドに立った。それでも壁は高く、勢いで乗り切れるほど甘くはなかった。8回1死満塁で投手戦を演じてきた冨岡琥希（2年）に走者一掃の左越え二塁打を浴び、無念の降板。現実を受け止め、心境を言葉にした。

「最後の最後で投げ切れなかったのが、自分の今の現状。本当にまだまだだし、悔しいです」

3回に味方の失策も絡んで先制点を与えたが、5回まで2安打1失点。だが、各打者に粘られて球数は98を数えた。徐々に球威はなくなり6回に勝ち越し点を献上。8回につかまった。7回1/3で許した安打は5だが、7四球。全て5番以下に粘られて与えたもので、3者凡退は初回と7回だけだった。計143球を投じるなど攻撃へのリズムも生まれず「県大会、北信越ではごまかせた部分が、ここ（神宮）ではごまかせなかった。自分の力不足」と責任を背負った。

帝京時代に優勝した大会で“凱旋試合”となった芝草宇宙監督も「課題が多く出た」と振り返った試合。後悔も反省も、さらなる高みに行くための糧に。何より全国での経験は全国でしか味わえない。常々「甲子園で勝つために」と口にしてきた指揮官は「全国で勝つために必要なことを教えてくれた。これを基準にしていく」と未来へと目を向け「絶対に勝てるものをチームでもう一度、つくり上げる」と力を込めた。

北信越大会を制して来春選抜は当確させている。出場が決まれば県勢としても12年ぶりとなる選抜の舞台で記念すべき“全国1勝”を目指すため、工藤は「どんな場面でも抑える投手、勝てる投手になるために」と決意をにじませる。ベンチ入りメンバー20人中、工藤ら1年生は11人。一回りも二回りも大きくなって、全国の舞台に戻ってくる。

（大島 享也）

○…打線は左腕・冨岡を前に4安打で2得点に終わった。もらった8四死球を効率良く得点につなげることができず。北信越大会から好調をキープしていた1年生捕手の松本覇（はうる）は4打数無安打で「もっとできた」と反省した。出場を当確させている来春選抜を見据え、野手陣の成長は急務。主将の鈴木祥大（2年）は「投手頼りの部分がある。全員で勝ちにいけるように冬に鍛える」と誓った。

○…三塁側スタンドで観戦した浅川節雄校長（76）は「まず一つ、念願がかなった」と野球部初の全国出場を喜んだ。同校のサッカーやバスケットボール部は全国大会の常連だが「やっぱり野球が強くないと」との思いで芝草監督を招聘（しょうへい）。就任6年目で全国の舞台に立った。全国初勝利はならずも「終盤の粘りはさすが。今回はいい勉強になったんじゃないか」と今後に期待した。