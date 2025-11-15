ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾åÄ¶¤¨£±£²µåÃÄ£Î£ï¡¥£±¥Ñ¥ï¡¼ÃÍ¡¡¡Ö¥×¥í¥¹¥Ô¡×¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡×¼éÈ÷¿ôÃÍ¤â£Õ£Ð
¡¡ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£Ë£Ï£Î£Á£Í£É¤ÎÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä£²£°£²£µ¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå£²£°£²£µ¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼ÃÍ¤Ç¸½Ìò£Î£Ð£ÂÁª¼ê¤ÎºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬£±£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î³èÌö¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ËÂ¨È¿±Ç¡£¥×¥í¥¹¥Ô¤Ï£±£·Æü¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¤Ï£²£°Æü¤ËºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò£Ë£Ï£Î£Á£Í£É¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥µ¥È¥Æ¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ï¡¼ÃÍ¤¬ºÇ¶¯¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö£Á£¸£µ¡×¤«¤é¡Ö£Á£¸£¶¡×¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤Î¡Ö£Á£¸£µ¡×¤ò¾å²ó¤ëºÇÂçÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ïº£µ¨¡¢µåÃÄ¤ÎÀ¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·°ÊÍè¡¢£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£´£°¹æ¤òÃ£À®¤·¤¿¡££±£³£¹»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£·£·¡¢£±£°£²ÂÇÅÀ¤È£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£±·³´°Áö¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¡£¥Á¡¼¥à¤Î£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹¥À®ÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡Ö£Â£·£²¡×¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤Î¿ôÃÍ¤Ç£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÂÇ·âÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£»°ÎÝ¤Ç£±£°£°»î¹ç°Ê¾å½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï£¹£²Ç¯¤Î¥ª¥Þ¥ê¡¼¡¢£±£¸¡¢£²£°Ç¯¤ÎÂç»³¤ËÊÂ¤ÖµåÃÄ»Ë¾åºÇ¾¯¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£¶¼ººö¤È·ø¼é¤òÈäÏª¡£ºòµ¨¤Ï£²£³¼ººö¤ÇÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë£±£²µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¼ººö¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢±øÌ¾ÊÖ¾å¤Ç¼«¿È½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼éÈ÷Å¬À¤ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡Ê¥Ñ¥ï¥×¥í¤Ç¤ÏÁ÷µå¡Ë¤Î¿ôÃÍ¤â¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£´£°¹æ¤ÎÂçÂæ¤òÁ°¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¼çË¤¡£½Å°µ¤â³Ú¤·¤àºÇ¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¤ÇÍèµ¨¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔÂç¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¢¡¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¡£±£¹£¹£´Ç¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÍÑ¥½¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÂè£±ºî¤òÈ¯Çä¡£ºÇ¿·ºî¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë¥·¥ê¡¼¥º£³£°¼þÇ¯µÇ°ºî¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå£²£°£²£´¡Ý£²£°£²£µ¡×¡£Æ±Ç¯£±·î¤Ë¤Ï£Ë£Ï£Î£Á£Í£ÉÌîµå¥²¡¼¥à¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¡Ö¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£°£´Ç¯¤ËÂè£±ºî¤¬£Ð£Ó£²ÍÑ¥½¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ëÈÇ¥×¥íÌîµå¥²¡¼¥à¡£ºÇ¿·ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥º£²£°¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ£²£´Ç¯£±£°·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä£²£°£²£´¡Ý£²£°£²£µ¡×¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä£Á¡×¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£