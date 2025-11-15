阪神は秋季キャンプ休日の14日、高知県内のチーム宿舎で契約更改交渉を行った。高卒1年目の今朝丸は、現状維持の年俸720万円でサイン。元中日・中田翔氏の“教え”を胸に、2年目に向かう考えを示した。

「結果としてはよかったけど、内容はまだまだ。一番（の課題）は制球力。1軍選手と対戦して、コントロールは大事だと感じました。（怖さを感じたのは）中田翔さんです」

高卒1年目はウエスタン・リーグ12試合5勝0敗、防御率4・24。結果だけなら上々と言えるが、内容は決してそうではなかった。

思い知らされたのは、6月29日の中日戦での中田との対戦だった。「自分では決まったと思った球を外野のフェンスギリギリまで運ばれました。（甲子園と同じ広さの）SGLだったから入らなかっただけです」。完璧と思えたボールを右飛と左翼フェンス直撃の二塁打にされ、「コントロールも、体づくりからのボールの重さも大事だと痛感しました」

再び対戦した9月15日には今季限りで現役を引退することがすでに決まっており、全球直球勝負で遊飛に打ち取った。試合後には中田から“真っ向勝負ありがとう”のサイン入りバットが届いた。今オフは、“中田翔と真っ向勝負できるボール”を手に入れて1軍昇格を果たすべく、鍛錬に励む。