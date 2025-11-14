日経平均は大幅反落、905.30円安の「50,376.53円」で取引終了…米ハイテク株安受け「半導体関連銘柄」に売り【11月14日の国内株式市場概況】

2025年11月14日（金）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

11月14日の日経平均株価は、前日の米株市場でNASDAXが約2.3％安、フィラデルフィア半導体株指数が3.7％安と売り込まれた流れを引き継ぎ、朝方から半導体関連銘柄主導で下落、前日比905.30円安の50,376.53円で取引を終えました。もっとも、日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり126銘柄に対して値下がり94銘柄、変わらず5銘柄と、値上がり銘柄が過半数を超えていました。

日経平均株価の寄与度下位は、アドバンテスト〈6857〉、ソフトバンクグループ〈9984〉、東京エレクトロン〈8035〉、フジクラ〈5803〉、ファーストリテイリング〈9983〉となり日経平均を押し下げた一方、寄与度上位は、京セラ〈6971〉、ニトリ〈9843〉、KDDI〈9433〉、TOPPANホールディングス〈7911〉、エムスリー〈2413〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は25億4,400万株、売買代金は6兆6,805.98億円となり、前日と比べて増加。

業種別では、鉱業、繊維製品、不動産業、石油・石炭製品、医薬品などが上昇した一方、非鉄金属、電気機器、機械、情報・通信、電気・ガス業などが下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位がワイエイシイホールディングス〈6298〉で+150円（+16.99%）の1,033円、2位がGMOペイメントゲートウェイ〈3769〉で+1,420円（+16.66%）の9,944円、3位が伊藤忠食品〈2692〉で+1,500円（+16.13%）の10,800円となりました。

一方下落率は、1位がキオクシアホールディングス〈285A〉で−3,000円（−23.03%）の10,025円、2位がPKSHA Technology〈3993〉で−640円（−15.06%）の3,610円、3位が荏原〈6361〉で−617円（−13.58%）の3,926円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは97銘柄、年初来安値を更新したのは13銘柄でした。