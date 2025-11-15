ºå¿À°éÀ®¥É¥é1¤ÎÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡¦¿ÀµÜÎ½²ð¡¡Ç´Åê6²ó3¼ºÅÀ¤â½ªÀï¡Ö¼Ú¤ê¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¡Âç³Ø¤ÎÉô1²óÀï¡¡ÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯0¡½4Î©Ì¿Âç¡Ê2025Ç¯11·î14Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¡È¿ÀµÜ²óµ¢¡É¤¹¤ë¡£ºå¿À¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡¦¿ÀµÜ¤¬14Æü¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ1²óÀï¤ÎÎ©Ì¿ÂçÀï¤ËÀèÈ¯¡£6²ó5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ë¤â¡¢½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥×¥í¤Ç¡Ë¿ÀµÜ¤ÇÅê¤²¤¿»þ¤ÏÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¡£Âç³Ø¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½Ð¤Ï¤Ê¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿¡£½é²ó¤ËÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢µ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤¿¤À2²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢5²ó¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤ò¹ï¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢0¡½1¤Î6²ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£2»à°ìÎÝ¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³ÂåÂÇÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2¼ºÅÀ¡£¤½¤Î²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨Á´¹ñÉñÂæ¤Ç»ý¤ÁÌ£¤ÏÈ¯´ø¤·¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤148¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿Ä¾µå¤ò¼çÂÎ¤Ë¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶î»È¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤ò¶¯µ¤¤Ë¹¶¤á¡¢ÂÐ±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¸Â¤ì¤Ð9ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£¡Ö¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½µå¤âÍ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡È±¦¥¥é¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤Ï¿¼¤á¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Âç³ØÀ¸Áª¼ê4¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Í£°ì¤Î¿ÀµÜÂç²ñ½Ð¾ì¡£ºÇ¸å¤ÎºÖ¡Ê¤È¤ê¤Ç¡Ë¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÀ¨¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£Éð´ï¤È¤Ê¤ë¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ò¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¿ÀµÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡þ¿ÀµÜ¡¡Î½²ð¡Ê¤¸¤ó¤°¤¦¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë5·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¾®3¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£¶ÍÀ¸Âè°ì¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¤Ç¤Ï4Ç¯½©¤ÎËÌ³¤Æ»³ØÀ¸Ìîµå¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤«¤éºÇÂ®148¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢81¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£