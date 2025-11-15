「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、立命大４−０東農大北海道オホーツク」（１４日、神宮球場）

開幕して１回戦が行われ、大学の部では来秋ドラフト上位候補の最速１５１キロ左腕、立命大・有馬伽久（がく）投手（３年・愛工大名電）が大会新記録の１０者連続三振をマークし、１９７２年の関大・山口高志が持つ８者連続三振の大会記録を５３年ぶりに更新した。阪神育成ドラフト１位の神宮僚介投手（４年・桐生第一）を擁する東農大北海道オホーツクを４−０で破った立命大は、２０１５年以来１０年ぶりに初戦を突破した。仏教大は８−０で日本文理大に七回コールド勝ち。高校の部は山梨学院、英明が勝ち上がった。

どよめきに包まれながら、有馬は涼しい顔でベンチへと帰還した。いとも簡単に“Ｋ”が積み重なっていく。圧巻の奪三振ショーで一躍、全国に名を知らしめた。

「打たれる気があまりしなかった。腕が振れていたので自信を持って投げられました」

六回から２番手で登板。先頭を３球で空振り三振に仕留めたところから、偉業の幕が開いた。全て三振でアウトを奪って迎えた七回１死からは４者連続で３球三振。次打者も見逃し三振に斬って、関大・山口高志（元阪急）を超える大会新記録の９者連続三振を達成した。九回先頭の空振り三振で大会記録をさらに更新する１０者連続三振。「（山口氏は）関西学生（野球連盟）のレジェンド。実感が湧かない」と自身でも驚きの快投となった。

４回無安打無失点で球数わずか４４球。最速は１５０キロを記録し、１０個の三振中９個は決め球にスライダーを用いた。ＮＰＢスカウトからは絶賛の嵐。ＤｅＮＡ・八馬アマスカウトグループディレクターは「こんなことなかなか見られない。今年でも上位で（ドラフトに）かかっていた」と賛辞を惜しまず。畑山統括スカウトら４人態勢で視察した阪神で担当する岡本スカウトは「奪三振能力が高い。ツーシーム、スライダーのキレも抜群」とうなった。

試合直前には同じ左腕で愛工大名電から立命大に進み、今季ＤｅＮＡでリーグ最多１４勝を挙げた東から「頑張れ」と激励を受けた。有馬は「目指すべき存在」と先輩の背中を追い、自身もドラ１でのプロ入りを見据える。「（今秋ドラフトは）自分も絶対１位で呼ばれると思って見ていた。高い目標を持って突き進んでいきたい」。歴史に残る投球は間違いなくスカウトの脳裏に刻まれた。

◇有馬 伽久（ありま・がく）２００４年７月２９日生まれ、２１歳。奈良県田原本町生まれ。１７５センチ、７７キロ。左投げ左打ち、投手。小学１年から平野パイレーツで野球を始め、田原本中では軟式野球部に所属。愛工大名電では１年夏からベンチ入りし３年夏の甲子園で８強。立命大では１年春からリーグ戦登板。今夏は大学日本代表入り。