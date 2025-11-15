心までほっと温まる♡アツギの「裏起毛インナー」で上質な冬支度を

冷たい空気を感じる季節にうれしいニュース♡ アツギが展開する「ホットコンフォート」シリーズから、まるで毛布のように包み込む「裏起毛インナー」が登場しました。保温性とやさしい肌触りを兼ね備えたこの新作は、寒い日のデイリー使いにもぴったり。オンライン限定での販売だからこそ、特別感もたっぷりです。

アツギの「ホットコンフォート」インナーとは

冬の冷えを感じる女性たちに寄り添う「ホットコンフォート」シリーズは、アツギが展開する防寒アイテムの人気カテゴリ。

今回登場した「裏起毛インナー」は、毛足の長い濃密なシャギー素材を使用し、空気を含むことで高い保温性を実現しています。

肌側全面に起毛素材を使用しており、まるで毛布のようなぬくもりが全身を包み込んでくれます。

インナーがリニューアル！綿95％で肌にやさしい発熱コットン♡

肌ざわりにうっとり♡思わず触れたくなる心地よさ

ふんわりとした起毛が心地よく、思わず顔をうずめたくなるようなやわらかさ。少し肉厚でなめらかな生地は、保温性だけでなく快適な着心地にもこだわっています。

さらに、適度なハリ感があるため、肌着感がなくトップスとしても着用可能。シャツやカーディガンを羽織れば、外出コーデにもなじみます♪

商品概要＆オンライン限定特典

価格：2,420円（税込）

今回発売された「裏起毛Uネック8分袖インナー」は、アツギオンラインショップ限定での販売。1点から送料無料が適用されるのも嬉しいポイントです。

カラーはブラックとオークグレーの2色展開で、どんなコーデにも合わせやすい落ち着いたトーン。サイズはS～LLまでそろい、自分にぴったりの1枚が見つかります。

サイズ展開：S／M／L／LL

カラー展開：ブラック／オークグレー（全2色）

発売日：2025年10月8日（水）

販売先：アツギオンラインショップ

ECモール：楽天市場／Yahoo！ショッピング／Amazon／Qoo10などで順次発売

寒い季節も、心まで温かく♡

この冬は、アツギの「裏起毛インナー」で心も体もポカポカに。優しい肌ざわりと高い保温力で、毎日のコーデがもっと快適に。

寒さが厳しい季節も、お気に入りのインナーでおしゃれとあたたかさを両立させてみてはいかがでしょうか♡