大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合など、後７・２０）の出場者３７組と特別企画２組の計３９組が１４日、発表された。東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで会見を行い、初出場の９組と特別企画の１組が出席。今年大活躍のＭ！ＬＫ、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥらフレッシュな顔ぶれが披露されたほか、３７年ぶりの岩崎宏美、２７年ぶりのＴＵＢＥ、２６年ぶりの堺正章らが年末の大舞台に立つ。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅも出場を決め、ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのアーティストが３年ぶりに出場する。

年の瀬の風物詩となっている大舞台に、ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのアーティストが３年ぶりに帰ってくる。

２２年以来６度目の出場となるＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅについて、制作統括の篠原伸介チーフ・プロデューサー（ＣＰ）は「今年、ＳＴＡＲＴＯの方にもレギュラーの番組でもお世話になる事もあった。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅのお二人は今年の活躍も大変めざましいということで、お声をかけさせていただいてご出演に至った」と説明。「紅白でお迎えできることは私としては大きな喜びだと受け止めています」と語った。

ジャニーズ事務所の流れをくむＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの所属タレントは、過去に多くの人気グループによって紅白の“常連”となっていた。旧事務所創業者による性加害問題の顕在化を受け、ＮＨＫ全体としては所属タレントの新規起用を停止。昨年１０月に起用再開し、昨年の紅白でも出演交渉は進めたが、結果的に２年連続での出場ゼロとなっていた。

現状、事務所から出場はキンプリ１組のみ。ただ、篠原ＣＰは「ＳＴＡＲＴＯさんに限らず、ご出演してほしいという期待値のアーティストの方は数多くいらっしゃると思います。そこについては引き続き、弛みなく交渉を継続していきたい」と明言した。この日の時点では紅組と白組の出場者には３組に差があり、追加発表される余地はある。

会見では、来春での活動終了を発表している嵐の具体名を挙げ「（交渉継続の中に）含めているととらえて良いか？」という質問も飛んだ。篠原ＣＰは「そう受け取っていただいて良いと思います」と回答。活動休止前最後のコンサート会場から出演した２０２０年以来、５年ぶり１３回目の出場がかなう可能性も残されている。