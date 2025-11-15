野球日本代表「侍ジャパン」は１４日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１５、１６日）に向けた前日練習を行った。阪神の森下翔太外野手（２５）は初戦を「３番・右翼」で、第２戦を「３番・中堅」で先発出場予定。井端弘和監督（５０）の期待に応え、来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）切符をつかみたい。また、阪神の坂本誠志郎捕手（３２）は２試合連続の先発マスクとなり、勝利へ導くと誓った。

決戦の日が迫り、坂本の心も自然と高揚していた。「徐々に緊張してきた」。宮崎での練習試合に続き、２試合連続での先発マスク。「また戦う相手にいい印象を与えたくない。しっかり抑えて勝つということも大事」。サイン伝達機器「ピッチコム」や投球間隔制限「ピッチクロック」への対応も課題だが、とにかく勝利だけを求めた。

韓国とは２０２３年のＷＢＣ前の壮行試合で阪神の捕手として戦った経験がある。「パワー中心でスピードもある」と戦力分析する。抑えても、打たれても次の対戦に生かさなくてはいけない。データを頭に入れながら、試合で感じたことをインプットする一戦にもなる。

とはいえ、第一に考えるのは勝つこと。そして来年３月のＷＢＣメンバー入りへのアピールも必要だ。「自分の全力を注いで、小さな力かもしれないですけど、貢献できるようにしたい」。中村と岸田、若月の４人から３人が選出されることが予想される。その一枠に入り込みたい。

「もちろん勝つということが一番の目標になってくる」。虎の正捕手が「勝てる女房役」だと証明する。