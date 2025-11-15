¡Ø¹ÈÇò¡ÙSTARTOÀª3Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤ËÀ©ºîÅý³ç¤¬¸ÀµÚ¡¡¥¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¡ÖÂç¤¤Ê´î¤Ó¡× Íò´Þ¤áÂ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤â¡Ö¸ò¾Ä·ÑÂ³¡×
NHK¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£À©ºîÅý³ç¡¦¼Ä¸¶¿²ð»á¤¬STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½
º£²ó¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢2023Ç¯¤«¤éÉÔ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£King ¡õ Prince¤¬3Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¼Ä¸¶»á¤Ï¡ÖKing ¡õ Prince¤Î¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëº£Ç¯³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹ÈÇò¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê´î¤Ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢King ¡õ Prince¤Î¤Û¤«¤ËSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖSTARTO¤µ¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤´½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï°ú¤Â³¤¸ò¾Ä¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÍò¤â´Þ¤á¤Æ?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£Íò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂçÊÑÃíÌÜ¤ÎÂç¤¤¤Êý¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì²Î¼ê°ìÍ÷
(¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô)
¡Ú¹ÈÁÈ¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É(½é)¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó(7)¡¢ILLIT(2)¡¢´öÅÄ¤ê¤é(½é)¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê(48)¡¢´äºê¹¨Èþ(15)¡¢aespa(½é)¡¢CANDY TUNE(½é)¡¢ºäËÜÅßÈþ(37)¡¢¹â¶¶¿¿Íü»Ò (7)¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê(½é)¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß(30)¡¢ÇµÌÚºä46(11)¡¢HANA(½é)¡¢Perfume(17)¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È(½é)¡¢FRUITS ZIPPER(½é)¡¢MISIA(10)¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê(23)¡¢LiSA(4)
¡ÚÇòÁÈ¡Û
¡õTEAM(½é)¡¢ORANGE RANGE(3)¡¢King ¡õ Prince(6)¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿(6)¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß(38)¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó(2)¡¢½ãÎõ(8)¡¢TUBE(3)¡¢Number_i(2)¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó(2)¡¢Vaundy(3)¡¢BE:FIRST(4)¡¢Ê¡»³²í¼£(18)¡¢ÉÛ»ÜÌÀ(26)¡¢Mrs. GREEN APPLE(3)¡¢»°»³¤Ò¤í¤·(11)¡¢M!LK(½é)
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
ºæÀµ¾Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·
