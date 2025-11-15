◇サッカー国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、来年の北中米Ｗ杯出場国で、同７３位のガーナに２―０で勝利。森保一監督（５７）は、１０月のブラジル戦（３〇２）からスタメン９人を連続で先発させた。前半１６分にＭＦ佐野海舟（２４）＝マインツ＝が起用に応え、先制点をアシスト。守っては、けがのＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）の代役で代表出場２試合目となったＧＫ早川友基（２６）＝鹿島＝が完封とＷ杯に向けて収穫十分。日本は１８日に同７６位のボリビアと国立競技場で対戦し、年内の活動を締めくくる。

Ｗ杯仕様の新ユニホームを身にまとった日本代表に歓喜の瞬間が訪れた。前半１６分、狙い通りに速攻を仕掛け、ＭＦ佐野のパスを南野が決め先制。後半１５分にはＭＦ堂安が左足でＧＫのニアを抜き追加点。「個が強い相手が組織的に守備を固めてきた時にどうやって崩すのか、Ｗ杯へいい準備になった」。ブラジル戦に続く連勝に、森保監督は頬を緩めた。

前日（１３日）には「（ガーナ戦は）ブラジル戦のスタメンを中心に考えたい」と、歴史的金星を挙げたメンバーをこの日９人起用。アジア最終予選で１０戦中８戦先発と不動だった離脱中の正ＧＫ鈴木に代わり、早川を抜てきし、４戦ぶり完封と結果を出した。コンディション不良の鎌田の位置にはＭＦ田中が入った。ともに１０月の活動をけがで外れた要のＭＦ遠藤主将、ＤＦ板倉がサブに回るなど“聖域”を設けず、結果を出した選手に連続で起用し、底上げを図った。

身体能力に優れたアフリカ勢にも負けないデュエル（１対１）で中盤を制圧し、アシストを記録した佐野は「球際のところで負けていたら自分の良さは出ない」と起用に応えた。９月の米国戦以降、４戦連続先発で主力に定着した感があり、これまで遠藤―守田が不動だったダブルボランチの競争も、ここに来て熾（し）烈を極めてきた。

アフリカ勢との対戦は約２年ぶりで、Ｗ杯に向けた絶好の腕試しとなった。指揮官も「勝たなければいけない相手に確実に勝っていくということを見せてくれた」と評価。ブラジル戦と同じ３バックが、素早い寄せでＦＷセメンヨらを封じ「いい守備からいい攻撃につなげた」とうなずいた。

北中米Ｗ杯本大会開幕（来年６月）まで７か月を切り、Ｗ杯メンバー発表まで残り３試合となった。「選手たちはタフな戦いを見せてくれた。勝つために、今の最適最善を尽くし、これをチームでさらに続けていければ」。森保ジャパンは激しいチーム内競争を進化への原動力に変えていく。（岩原 正幸）