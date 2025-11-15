◆大相撲 ▽九州場所６日目（１４日、福岡国際センター）

横綱・大の里は、東前頭３枚目・平戸海を押し倒して無傷の６連勝。平幕で唯一の全勝だった藤ノ川が敗れ、単独トップに立った。大の里を追う１敗は朝紅龍、関脇・安青錦ら６人となった。

＊ ＊ ＊

久しぶりに“根こそぎ”という言葉を思い出した。低い立ち合いから左前まわしを取った平戸海を、大の里は左のおっつけで一気に持っていった。最後は土俵際、右のど輪で相手の体をくの字にさせてたたきつけた。

常識をはるかに超えた馬力だ。あの大きな体で前に出られたら誰も止めることはできないだろう。名横綱・北の湖さんも馬力で圧倒したが、それに匹敵する迫力かもしれない。左のおっつけも場所ごとに進化。下から押し上げて、低い平戸海の体を浮かせたほどだ。

６日目で早くも単独トップ。誰が大の里を止めるのかと考えても答えは見つからない。体当たり、かち上げ、もろ手と立ち合いにもバリエーションがある。相手を見て立つこともできるから変化にも対応できる。死角は見当たらない。かすかに思い浮かぶのが義ノ富士。あの柔らかい体で懐に入ったらどんな風景が広がるのか。楽しみだ。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）