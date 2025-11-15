紅白出場発表なし「嵐は出るのか？」記者の直球質問にＮＨＫ「継続的に交渉を続けたい」特別枠を視野に調整か

大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場者発表会見が１４日、東京・渋谷の同局で行われ、紅２０組、白１７組、特別企画２組の計３９組のアーティストが発表された。

３年ぶりにＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属アーティストが、紅白に帰ってくる。会見では、３年ぶり６回目となるＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの出場が発表された。Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、ｔｉｍｅｌｅｓｚなどの名前はなかった。

同社タレントを巡っては、２３年に旧ジャニーズ事務所創業者・ジャニー喜多川氏の性加害問題などで、紅白は２年連続出場なしとなっていた。制作統括の篠原伸介氏は、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅへのオファー理由を「私が担当する『うたコン』にも今年出演いただき、活躍目覚ましいお二人なので出演交渉させていただいた」と説明した。

同グループは永瀬廉（２６）、郄橋海人（２６）の２人体制となってから、今年が初出場。元メンバーによる「Ｎｕｍｂｅｒ―ｉ」も出演することから、３年ぶりに紅白のステージでの“再会”にも注目が集まる。

この日は、来年５月末をもって活動終了する「嵐」の出場は発表されなかった。篠原制作統括は、記者による「嵐は出るのか？」との直球質問に、「大変注目の大きい方々だと思う。注目度の高いアーティストには継続的に交渉を続けたい」と言及。特別枠での出場に向けて同局が調整を重ねていくとみられる。